Bei diesen Aktien gab es in der vergangenen Woche eine ganze Reihe von massiven Insiderverkäufen. Doch ist das ein Warnsignal für Investoren? Und wie sollten Anleger darauf reagieren? Allgemein gelten Insiderverkäufe für Anleger als negatives Signal. In Wahrheit muss das aber gar nicht der Fall sein. Häufig kommen solche Transaktionen zustande, weil die Verantwortlichen ihr Portfolio diversifizieren möchten oder ihr Gehalt fast vollständig in Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...