Für den DAX-Index brachte der bisherige Aktienhandel heute leichte Verluste. Der Auswahlindex verliert 145 Punkte. Die Börsenteilnehmer am Aktienmarkt in Deutschland sind zur Stunde eher pessimistisch gestimmt. Der DAX verlor leicht um 0,67 Prozent an Wert. Das Börsenbarometer kommt jetzt auf 24.

Den vollständigen Artikel lesen ...