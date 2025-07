München (ots) -Was, wenn der wahre Schrecken nicht unter der Wasseroberfläche lauert, sondern darüber? Surferin Zephyr träumt von Freiheit und der perfekten Welle an Australiens Goldküste. Doch nach einer schicksalhaften Begegnung mit einem Serienmörder gerät sie in einen gnadenlosen Überlebenskampf - gefangen auf einem Boot und gejagt von einem Psycho.DANGEROUS ANIMALS wirft einen schonungslosen Blick in die Tiefen menschlicher Abgründe und entfesselt eine Geschichte, bei der einem der Atem stockt. Ein intensiver Psychothriller über Ängste, Grenzen - und ganz viele Haie. Inszeniert wird der Film von Sean Byrne, der bereits die bei Fans beliebten Filme "The Loved Ones" und "The Devil's Candy" drehte. In den Hauptrollen spielen Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston, Rob Carlton, Ella Newton und Liam Greinke. Das Drehbuch stammt von Nick Lepard.DANGEROUS ANIMALS startet am 11. September 2025 in den Kinos.Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/2HPjvPjXYvIInhalt: Zephyr (Hassie Harrison), eine Surferin mit schwieriger Vergangenheit, will an Australiens Goldküste eigentlich für sich bleiben. Nur für Moses (Josh Heuston) scheint sie nach einer romantischen Nacht etwas übrig zu haben. Um sich nicht ihren Gefühlen stellen zu müssen, macht sie sich auf zur nächsten Welle. Dabei gerät sie in die Fänge von Hai-Fanatiker und Serienmörder Tucker (Jai Courtney). Gefangen auf seinem Boot kämpft Zephyr verzweifelt um ihr Leben. Und muss sich dabei nicht nur ihrer Angst vor Haien, sondern auch dem wahren Monster stellen: dem Menschen.DANGEROUS ANIMALS ist eine Produktion von Brouhaha Entertainment Australia, LD Entertainment, Range Media und Oddfellows Entertainment. Produzenten sind Troy Lum, Andrew Mason, Pete Shilaimon, Mickey Liddell, Chris Ferguson und Brian Kavanaugh-Jones. Als Executive Producer zeichnen Joseph Yakob, Jacob Yakob, Mehrdod Heydari, Michael Glassman, Marlaina Mah, Fred Berger und Giorgia Stawaruk verantwortlich.Kinostart: 11. September 2025 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston, Rob Carlton, Ella Newton, Liam GreinkeDrehbuch: Nick LepardRegie: Sean ByrneProduzenten: Troy Lum, Andrew Mason, Pete Shilaimon, Mickey Liddell, Chris Ferguson, Brian Kavanaugh-JonesExecutive Producer: Joseph Yakob, Jacob Yakob, Mehrdod Heydari, MichaelGlassman, Marlaina Mah, Fred Berger, Giorgia StawarukKamera: Shelley Farthing-DaweErstes Pressematerial steht ab sofort zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/Pressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Constantin FilmPressepresse@constantin.filmTel.: 089 / 4444 600Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6081629