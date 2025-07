Hannover/Bad Homburg (ots) -- Stärkere Zusammenarbeit im Bereich Leasing, Mietkauf und Projektgeschäft- Systematische Marktbearbeitung verbindet Kundennähe und erweitertes ProduktportfolioDie Deutsche Leasing Gruppe und die Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) intensivieren ihre bisherige Zusammenarbeit im Bereich Leasing, Mietkauf und Projektgeschäft. Dafür unterzeichneten die Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe am 21. Juli 2025 eine Kooperationsvereinbarung.Gemeinsames Ziel ist eine stärkere systematische Marktbearbeitung, die die Kundennähe der NORD/LB mit der Produkt- und Lösungskompetenz der Deutsche Leasing Gruppe zusammenbringt. Die Deutsche Leasing Gruppe bietet der NORD/LB hierfür zukünftig ihr gesamtes Produktportfolio inklusive Services an. Dies umfasst auch das Leistungsangebot der DAL Deutsche Anlagen-Leasing."Wir freuen uns, dass wir durch die Kooperation geschäftlich noch enger zusammenrücken und die NORD/LB und Deutsche Leasing Gruppe hiermit auch Synergien für Firmenkundengeschäft schaffen", so Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leasing Gruppe."Indem wir unsere Kompetenzen aus beiden Häusern noch stärker zusammenführen, können wir unseren Kundinnen und Kunden künftig eine noch breitere Auswahl an assetbasierten Finanzierungslösungen durch die Deutsche Leasing Gruppe anbieten. Die Zusammenarbeit mit der Deutsche Leasing Gruppe als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe passt zudem sehr gut zu unserem Verbundprinzip", sagt Ingrid Spletter-Weiß, die im Vorstand der NORD/LB unter anderem für den Firmenkundenbereich verantwortlich ist.Hinweis für Redaktion: Fotomaterial zum Download (https://datenraum.deutsche-leasing.com/share-access/sharings/-qq3qnsN.-qqOqhYg)Bildunterschrift: "Unterzeichnung des gemeinsamen Kooperationsvertrages zwischen Deutsche Leasing Gruppe und NORD/LB mit: Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender Deutsche Leasing Gruppe, Ingrid Spletter-Weiß, Vorstandsmitglied NORD/LB (vorne v.l.n.r.); Kai Eberhard, Geschäftsführer DAL Deutsche Anlagen-Leasing, Jörg Aschenbeck, Leiter Vertrieb/Kooperationsbeauftragter Deutsche Leasing und Tillmann Völker, Leiter Structured Solutions & Products NORD/LB (hinten v.l.n.r.)"Bildquelle: Deutsche LeasingPressekontakt:Dorina GutberletPressesprecherinTelefon +49 6172 88-1170dorina.gutberlet@deutsche-leasing.comAnnabel Ruststellv. PressesprecherinTelefon +49 157 85166763annabel.rust@nordlb.deOriginal-Content von: Deutsche Leasing AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33459/6081628