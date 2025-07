Bonn (www.anleihencheck.de) - Die von US-Präsident Trump für den 1. August angedrohten Zölle von 35 Prozent (statt der am 2. April angeordneten 25 Prozent) auf nicht USMCA-konforme kanadische Importe sorgten für begrenzte Marktreaktionen, so die Analysten von Postbank Research.Allerdings bleibe die Lage dynamisch, denn auch die USMCA-Ausnahmen könnten von den USA "überprüft" werden, falls Kanada in den laufenden Verhandlungen nicht kooperiere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...