Greenwater Capital mit Vermietungserfolg: niederländisches Unternehmen 't Zusje neuer Mieter mit Markteintritt in Deutschland



22.07.2025 / 11:11 CET/CEST

22. Juli 2025, Aachen/Frankfurt am Main - Die Greenwater Capital GmbH, ein Investor und Asset Manager mit Fokus auf Wohnimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial, hat für eine gemischt genutzte Immobilie in Aachen einen Mietvertrag mit dem niederländischen Gastronomie-unternehmen 't Zusje geschlossen. Demnach wird 't Zusje eine gastronomische Fläche von rd. 600 m2 inklusive einer großen Außenterrasse langfristig anmieten. Die Fläche befindet sich im Erdgeschoss einer Immobilie in sehr zentraler Lage unmittelbar am Aachener Marktplatz. Greenwater Capital hat die Immobilie über eine Tochtergesellschaft im vergangenen Jahr von der Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erworben.

Als Teil der Münchener Gustoso Gruppe GmbH bringt 't Zusje nicht nur ein innovatives kulinarisches Angebot nach Aachen, sondern wagt mit der Neueröffnung auch den Eintritt in den deutschen Markt. 't Zusje ist die viertgrößte Restaurantkette in den Niederlanden und verfügt dort über 36 Standorte.

"Mit 't Zusje gewinnen wir einen Mieter, der hervorragend zur besonderen Lage am Aachener Markt passt - hochwertig, zeitgemäß und mit einem klaren Konzept," sagt Adalbert Pokorski, Geschäftsführer der Greenwater Capital Unternehmensgruppe. "Wir setzen damit bewusst auf eine langfristige Partnerschaft und ein nachhaltiges Nutzungskonzept, das zur Vitalität der Innenstadt in Aachen beiträgt. 't Zusje wird die Aachener Gastrolandschaft beleben."

"Wir freuen uns, in Aachen in einer sehr attraktiven Immobilie mit Greenwater Capital als Vermieter unser erstes Restaurant der Marke 't Zusje in Deutschland zu eröffnen. Wir befinden uns mit dem Standort am Aachener Marktplatz in 1 A-Lage, was zu unserer Sichtbarkeit beiträgt, und unsere deutschlandweite Expansion vorantreibt", sagt Dr. Nico Engel, CEO der Gustoso Gruppe.



Über Greenwater Capital

Die Greenwater Capital GmbH ("Greenwater") ist ein Immobilieninvestor und Asset-Manager, der auf Wohnimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial ausgerichtet ist. Greenwater deckt die gesamte Wertschöpfungskette, vom Ankauf über das Asset Management bis zum Verkauf, durch eigene Mitarbeiter ab und kann so überdurchschnittliche Renditen erzielen. Dabei verfolgt Greenwater einen unternehmerischen Ansatz und investiert auf eigene Rechnung und agiert als Asset Manager für institutionelle Investoren. Zudem wurden bereits zwei Fonds für Wohnimmobilien aufgelegt. Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte Greenwater Capital im Verlauf der vergangenen zwölf Monate rund zwei Dutzend Immobilieninvestitionen erfolgreich realisieren. Vor diesem Hintergrund besteht weiterhin ein aktives Interesse an wohnwirtschaftlich geprägten Mehrfamilienhäusern sowie Wohn- und Geschäftshäusern in den Regionen Nordrhein-Westfalen und Rhein-Main. Der Fokus liegt stets auf der langfristigen Wertsteigerung durch dezentrales und aktives Management der Immobilien. Seit der Gründung in 2010 hat sich Greenwater dynamisch entwickelt und betreut heute Immobilien im Wert von rund 400 Mio Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.Greenwater-Capital.de

Pressekontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Jessica Pommer

T +49 (0)69 905 505 52

GreenwaterCapital@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

