EQS-Ad-hoc: Vulcan Energy Resources Limited / Schlagwort(e): Finanzierung

Vulcan Energy Resources Limited: Bundes- und Landesregierungen fördern mit ca. 104 Millionen Euro (~186 Millionen AUD) Vulcans Lithium-Projekt



22.07.2025 / 11:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bundes- und Landesregierungen fördern mit ca. 104 Millionen Euro (~186 Millionen AUD) Vulcans Lithium-Projekt Vulcan Energy Resources Ltd. (Vulcan, ASX: VUL, FSE: VUL, das Unternehmen) freut sich, die Förderung des Vorhabens "Sauberes Lithium für die Batteriezellfertigung" (Li4BAT) durch den Bund und die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Höhe von rund 104 Millionen Euro bekannt zu geben Die Zuwendung erfolgt innerhalb des EU-Beihilferahmens "Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF)" durch die Bundesförderung "Resilienz und Nachhaltigkeit des Ökosystems der Batteriezellfertigung" und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) sowie den Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen bereitgestellt. Ziel der Förderung ist es, eine Lithiumgewinnung und -verarbeitung im industriellen Maßstab aufzubauen, die Vulcan im Rahmen seiner ersten Projektphase "Lionheart" anstrebt. Diese Förderung unterstützt den Aufbau zweier kommerzieller Produktionsanlagen: eine Lithiumextraktionsanlage (LEP) zur Gewinnung von Lithiumchlorid in Landau (Rheinland-Pfalz) sowie eine zentrale Lithiumanlage (CLP) zur Weiterverarbeitung zu Lithiumhydroxidmonohydrat (LHM) in Frankfurt-Höchst (Hessen). Li4BAT soll dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette für kritische Rohstoffe in Deutschland und Europa zu stärken, um Lithium-Rohstoffe und Lithiumhydroxid in Batteriequalität für die europäische Batterie- und Elektrofahrzeugindustrie zu liefern. Die Li4BAT-Förderung wird auf Basis anerkannter, förderfähiger Ausgaben ab dem 1. Oktober 2025 anteilig über einen Zeitraum von 36 Monaten ausgezahlt.



Ende der Insiderinformation



22.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com