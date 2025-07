Zürich (ots) -Mit der neuen Generation von MyCOCKPIT wird das Termin- und Kundenmanagement für KMU noch einfacher. Das vollständig überarbeitete Tool bietet mit seinen neuen Funktionen mehr Effizienz, mehr Kontaktmöglichkeiten zur grösseren Kundengewinnung und -bindung und maximale Flexibilität - für mehr Buchungen bei weniger Aufwand.Heutzutage sind Online-Buchungssysteme unverzichtbar für KMU. Deshalb bringt localsearch die neue Generation des Termin- und Kundenmanagement-Tools MyCOCKPIT auf den Markt. Es überzeugt mit einem komplett überarbeiteten Portal, leistungsstarken Funktionen und einem klaren Ziel: mehr Termine, weniger Aufwand, zufriedenere Kunden."Mit MyCOCKPIT geben wir KMU eine moderne All-in-One-Lösung an die Hand, um Termine, Kunden, Zahlungen und Marketing zentral zu steuern - einfach, effizient und neu mit Unterstützung smarter KI. So bleibt mehr Zeit fürs Kerngeschäft." erklärt Andrea Oppliger, Product Managerin von MyCOCKPIT.Die erweiterten Funktionen der neuen Generation bieten einen essenziellen Mehrwert:- Online-Terminkalender mit direkter Buchungsmöglichkeit- Bestätigung und Erinnerung per E-Mail und SMS- Kalenderanbindung an Google/ MS Outlook- KI-Assistenz für die Kundenverwaltung mit Chat und Posteingang- KI-Assistenz für die Offerten- und Rechnungsverwaltung mit E-Signatur- Online-/ Mobile-Zahlungen via Kreditkarte und TWINT- Endkunden-Portal mit VIP-Erlebnis: Buchungen, Zahlungen, Dokumente, Zoom-Beratung- Smarte Marketing-Tools: Newsletter, SMS-/ E-Mail-Kampagnen, Gutscheine, Dienstleistungspakete- Smarte Call-to-Action-Buttons auf der Website - für Kontakt, Standort, Terminbuchung oder Bestellung per Klick. Dies macht die Website nicht nur informativer, sondern auch zu einem aktiven Vertriebskanal.- Smartphone-optimiert für die einfache Verwaltung von MyCOCKPIT auch über das Handy für mehr FlexibilitätDas neue MyCOCKPIT vereinfacht Buchungen durch die einfache Online-Terminvergabe und hilft dank automatischer Erinnerungen No-Shows zu verhindern. Ebenso ist eine effizientere Planung von Mitarbeitenden möglich. Denn mit MyCOCKPIT lassen sich die Einsätze der Mitarbeitenden besser koordinieren, weil sie einem digital vereinbarten Termin direkt zugewiesen werden können."Mit den Kommunikationsfunktionen von MyCOCKPIT erhält man Werkzeuge, um mit digitaler und personalisierter Kommunikation eine stärkere Kundenbindung aufzubauen.", so Andrea Oppliger. "Und auch die Kunden der KMU haben dank MyCOCKPIT über ein Endkundenportal rund um die Uhr, also auch ausserhalb der Öffnungszeiten, die Übersicht über ihre Buchungen und Zahlungen sowie direkte Kommunikationsmöglichkeiten mit dem KMU."MyCOCKPIT wurde bewusst so entwickelt, dass auch weniger digital affine Unternehmen sofort von der Nutzung profitieren. Das Termin- und Kundenmanagement-Tool gibt es mit verschiedenen Produktfunktionalitäten, abhängig von den Bedürfnissen der KMU. Dabei gibt es eine volle Kostentransparenz durch die Fixpreise der Pakete. Andrea Oppliger: "MyCOCKPIT ist für KMU, die effizient arbeiten wollen, ihre Terminplanung sowie Kundenbeziehungen digital, aber trotzdem persönlich gestalten möchten."Jetzt MyCOCKPIT entdecken! Weitere Informationen zur neuen Generation des Termin- und Kundenmanagement-Tools finden sich auf der Produkt-Website https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/mycockpit/Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT: +41 58 262 76 82E-Mail: media@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100933583