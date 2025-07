Nieder-Olm (ots) -Besonders in den heißen Sommermonaten wird uns bewusst, wie wichtig es ist, genug zu trinken. Wasser ist essenziell für das körperliche Wohlbefinden. Es ist allgemein bekannt, dass eine ausreichende tägliche Trinkmenge dabei hilft, die eigene Körpertemperatur auszugleichen und leistungsfähig zu bleiben - das gilt natürlich für jede Jahreszeit.Wie es dir gelingt, auch im hektischen Alltag genug zu trinken - mit diesen Tipps klappt's ganz einfach:- Plane das Glas Wasser fest in deine tägliche Routine ein und mache daraus eine gute Gewohnheit. Zum Beispiel morgens direkt nach dem Aufstehen sowie regelmäßig zu jeder Mahlzeit oder bei bestimmten Aktivitäten.- Nimm unterwegs immer etwas zu trinken mit. Zusätzlich helfen dir Erinnerungen auf dem Smartphone oder spezielle Wasser-Apps dabei, regelmäßig zur Flasche zu greifen.- Pures Wasser ist Dir zu langweilig? Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen. Probiere Kräuter- oder Früchtetees oder verdünnte Fruchtsäfte, die deinen Geschmack treffen. Außerdem enthalten viele Lebensmittel wie Obst (z.B. Wassermelone, Orangen) und Gemüse (z.B. Gurken, Tomaten) einen hohen Wasseranteil und tragen zur Flüssigkeitszufuhr bei. Ganz nebenbei versorgst du deinen Körper noch mit wichtigen Vitaminen.- Mehr Geschmack und Vitamine gefällig? Dann ist hohes C Vitamin Water* genau das Richtige für dich: Die leckeren, natürlichen, mild prickelnden Erfrischungen mit Vitaminen und Mineralstoffen, ohne Zusatz von Zucker oder Süßungsmitteln vereinen wertvolle Nährstoffe, abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse für jeden Tag. Mit Geschmack aus echten Früchten und mindestens 9 % Fruchtgehalt ist hohes C Vitamin Water einzigartig. Viel trinken und den Körper dabei mit essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen versorgen - mit hohes C Vitamin Water geht das ganz einfach und schmeckt dabei so lecker!* Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise werden empfohlen.Mehr Infos zu hohes C gibt es unter:www.hohesc.dewww.instagram.com/hohescwww.facebook.com/hoheschohes C Immun Update auf WhatsApp (WhatsApp-Kanaleinladung (https://www.whatsapp.com/channel/0029VaDYIom4IBhBobrFmC3R)).Pressekontakt:Eckes-Granini Deutschland GmbHChristina Denbrock, Birgit EmdeLudwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-OlmE-Mail: presse-deutschland@eckes-granini.comKlenk & Hoursch AGKaiser-Wilhelm-Str. 50 / 20355 HamburgFranziska HeberleE-Mail: franziska.heberle@klenkhoursch.deOriginal-Content von: Eckes-Granini Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136513/6081724