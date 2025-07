Linz (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Zentralbank MNB tagt in ihrer heutigen Sitzung hinsichtlich des weiteren Vorgehens der Zinspolitik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Umfragen zufolge gehe der Markt derzeit davon aus, dass es auch im Juli zu keiner Zinssenkung komme. Seit September 2024 halte die MNB aufgrund der nach wie vor zu hohen Inflation die Leitzinsen konstant bei 6,5%. Erneute Senkungen in diesem Jahr würden die meisten Analysten für unwahrscheinlich halten. Dies werde unterstützt durch die jüngste Prognose zur durchschnittlichen Inflationsrate 2025. Diese werde voraussichtlich bei 4,7% liegen und somit die Obergrenze von 4% überschreiten. Für nächsten Jahr dürfte die ein oder andere Senkung aus heutiger Sicht eingeplant sein. Der EUR/HUF-Kurs bewege sich derzeit um 399,00. (22.07.2025/alc/a/a) ...

