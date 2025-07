Linz (www.anleihencheck.de) - Die stabilisierende Inflationslage bewegte die EZB zuletzt im Juni zu einer weiteren Zinssenkung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Schritt sei von Präsidentin Christine Lagarde mit der Aussage begleitet worden, man befinde sich nun in einer guten Position, was von den Märkten als Hinweis auf eine Pause im Zinssenkungszyklus gewertet worden sei. Seitdem sei die wirtschaftliche Lage im Euroraum geprägt von schwachem, aber leicht anziehendem Wachstum. EZB-Prognosen würden ein BIP-Wachstum zwischen 0,9% und 1,3% sehen. Auch wenn sich die Preisentwicklung unter Kontrolle zeige, würden anderseits externe Faktoren wie mögliche US-Strafzölle und ein zuletzt erstärkter Euro die europäische Konjunktur bremsen. Vor diesem Hintergrund würden die Märkte für die Zinssitzung am Donnerstag keine weitere Zinssenkung erwarten. Man gehe davon aus, dass die EZB eine abwartende Haltung einnehmen werde. (22.07.2025/alc/a/a) ...

