Tübingen (ots) -Sommerzeit ist Laufzeit. Ob ambitionierter Hobbyläufer oder Profisportler - wer bei Hitze Spitzenleistungen bringen will, denkt an Training, Technik, Ernährung. Doch ein oft übersehener Erfolgsfaktor liegt überraschend im Mund: die Zähne - und das Mundmikrobiom.Sportliche Leistung hängt nicht nur vom Trainingszustand oder dem Laufstil ab, sondern auch von der Symmetrie der Bewegungsabläufe, der sensorischen Steuerung über das Gleichgewichtsorgan und der neuronalen Koordination zwischen Muskulatur und Gehirn. Genau an diesen Schaltstellen können Zahnschienen, ein ausbalancierter Biss und ein gezielt unterstütztes Mikrobiom der Mundhöhle einen messbaren Unterschied machen - in Richtung mehr Effizienz, Ausdauer und Geschwindigkeit.Mundmikrobiom: Die geheime Kraftquelle aus der MundhöhleImmer mehr Athleten nutzen daher sogenannte Sport-Performance-Schienen - individuell angefertigte Aufbisssysteme, die den Biss harmonisieren, die Muskelketten optimieren und neuroreflektorische Impulse auslösen, die nachweislich zu mehr Kraft, Ausdauer und Stabilität führen.Das Tübinger Unternehmen Cumdente gilt in diesem Bereich als Pionier: "Seit über fünf Jahren qualifizieren wir Zahnärzte in Kooperation mit der DentalSchool Tübingen zu zertifizierten Sportzahnmedizinern", sagt Prof. Hahn. Zahlreiche Leistungssportler - darunter auch Teilnehmer olympischer Spiele - seien mit den Schienen ausgestattet worden.Biochemie trifft BewegungsapparatNeueste Erkenntnisse rücken das orale Mikrobiom ins Zentrum sportlicher Optimierung. Spezielle nitratreduzierende Bakterien am Zungengrund fördern die körpereigene NO-Produktion (Stickstoffmonoxid) - eine Substanz, die die Blutgefäße weitet, den Sauerstofftransport verbessert und so die Muskelfunktion unterstützt."Wir können diese Bakterien mit gezielter Zahnpflege und Ernährung fördern", erklärt Hahn. OraLactin Zahnpasta enthält spezielle Präbiotika, die das Wachstum dieser nützlichen Mikroben unterstützen. In Kombination mit dem Power-Drink PowerPulse, der natürliche Nitratquellen wie Rote Bete und Beeren enthält, entsteht eine effektive Gesundheitsformel für Ausdauer, Kraft und Regeneration.Das Triumvirat für den sportlichen ErfolgDie Empfehlung für Sportler lautet daher:1. Sport-Performance-Schiene - zur Stabilisierung von Biss, Haltung und Koordination2. Präbiotische Zahnpflege mit OraLactin - zur Förderung des oralen Mikrobioms3. PowerPulse Drink - als natürlicher Mikrobiom-Booster und Nitratquelle vor Training oder Wettkampf"Wer seine Leistung auf ein neues Level heben möchte, sollte seinen Zahnarzt oder Sportzahnmediziner darauf ansprechen", rät Prof. Hahn.Weitere Infos:www.zahnschiene.dewww.apacare.dewww.powerpulse.de