Berlin, Deutschland (ots) -- 2024 identifizierten Catawiki-Expert:innen gefälschte Objekte im Wert von über 10 Millionen Euro und schlossen sie vom Handel aus - ein Plus von 20 Prozent gegenüber vor zwei Jahren.- In Deutschland waren Fälschungen besonders häufig in Kategorien wie Taschen, Designerschuhe und Sneaker, Modeaccessoires, Sport-Memorabilia sowie antike Münzen vorzufinden. Weltmünzen und Uhren verzeichneten den stärksten Zuwachs.- Mit einem Team aus mehreren hundert internen Expert:innen setzt Catawiki auf die Kombination aus menschlicher Expertise und Technologie, um die Qualität auf dem Marktplatz sicherzustellen.Laut den europäischen Zollbehörden stieg der Wert beschlagnahmter gefälschter Waren im Jahr 2023 um 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.* Catawiki (https://www.catawiki.com/de), der führende Online-Marktplatz für besondere Objekte, veröffentlicht nun erstmals interne Daten: Welche Kategorien 2024 besonders häufig von Fälschungen betroffen waren, wie viele Objekte aufgrund von Echtheitszweifeln abgelehnt wurden und worauf Sammler:innen beim Erkennen von Originalen achten sollten.Über 10 Millionen Euro an Fälschungen abgefangenMit der zunehmenden Beliebtheit, dem steigenden Wert und dem wachsenden Investitionsinteresse an Sammlerstücken steigt auch das Risiko von Fälschungen. Allein 2024 lehnte das Expertenteam von Catawiki 20 Prozent mehr Objekte wegen Echtheitszweifeln ab als noch vor zwei Jahren. Insgesamt wurden so gefälschte Artikel im geschätzten Wert von über 10 Millionen Euro vom globalen Verkauf ausgeschlossen: ein proaktiver Qualitätsstandard, den nur wenige Plattformen erreichen. In Deutschland wurde der Handel mit Fälschungen im Wert von über einer halben Million Euro erfolgreich verhindert.Von Fake-Taschen bis zu gefälschten Uhren und MünzenDie Auswertung zeigt auch, dass Objekte mit Mode-Bezug besonders häufig ins Visier von Fälscher:innen geraten. In Deutschland wurden 2024 vor allem Angebote in den Kategorien Taschen (14,78 Prozent), Designerschuhe und Sneaker (8,98 Prozent) sowie Modeaccessoires (3,47 Prozent) wegen Echtheitsbedenken abgelehnt. Sport-Memorabilia waren ebenfalls auffällig betroffen, insbesondere Fußball-Sammlerstücke (10,98 Prozent) und Objekte aus dem Motorsport (6,52 Prozent). Auch antike Münzen (7,47 Prozent) landeten unter den Top 10.Besonders deutlich fällt der Anstieg gefälschter Objekte im Bereich Weltmünzen aus. Dabei handelt es sich um Zahlungsmittel aus allen Staaten dieser Welt, vor allem Münzen der Gegenwart oder der jüngeren Vergangenheit: Hier verzeichnete Catawiki in Deutschland im Jahresvergleich einen Zuwachs von 104,94 Prozent - mehr als eine Verdopplung der auf dem Online-Marktplatz eingereichten Fälschungen. Auch in der Kategorie Uhren war ein starker Zuwachs zu beobachten - plus 92,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weitere betroffene Kategorien waren Sneaker (+57,47 Prozent), Pokémon (+54,67 Prozent), Schmuck (+54,33 Prozent), Briefmarken (+20,79 Prozent) und Taschen (+14,69 Prozent). Der Trend unterstreicht eine übergreifende Entwicklung: Mit dem steigenden Wert und der zunehmenden Nachfrage nach Luxus- und Sammlerobjekten wächst auch das Risiko von Fälschungen.Prozentsatz der von Catawiki im Jahr 2024 aufgrund von Authentizitätsbedenken abgelehnten Objekte (bezogen auf die insgesamt geprüften Objekte in jeder Kategorie)1. Handtaschen 14,78 %2. Fußball-Sammlerstücke 10,98 %3. Designerschuhe und Sneaker 8,98 %4. Alte Münzen 7,47 %5. Motorsport-Sammlerstücke 6,52 %6. Mode Accessoires 3,47 %Prozentuales jährliches Wachstum der Ablehnungen im Zusammenhang mit der Echtheit durch Catawiki innerhalb jeder Kategorie (2024 vs. 2023)1. Weltmünzen + 104,94 %2. Uhren + 92,05 %3. Designerschuhe und Sneaker + 57,47 %4. Pokémon + 54,67 %5. Schmuck + 54,33 %6. Briefmarken + 20,79 %Geschulte Augen, bewährte ExpertiseDie Qualitätssicherung beginnt bei Catawiki mit einem sorgfältigen Prüfprozess. Hunderte interne Expert:innen begutachten jedes Objekt digital und beurteilen es auf Basis strenger Richtlinien und fundierter Fachkenntnis. Käufer:innen sind zudem durch den Catawiki-Käuferschutz abgesichert, der im seltenen Fall einer festgestellten Fälschung eine vollständige Rückerstattung vorsieht. 2024 betraf dies nur 0,02 Prozent aller verkauften Objekte."Fälschungen sind eine unangenehme, aber wachsende Realität und wir tun alles, um sie zu bekämpfen. Catawiki hat null Toleranz gegenüber gefälschten Objekten. Wir begegnen dem Problem mit verlässlichen Tools und tiefgehender Expertise", so Ravi Vora, CEO von Catawiki. "Durch die Kombination aus menschlichem Know-how und technologischer Unterstützung erkennen wir heute mehr Fälschungen denn je. Unsere Expert:innen bleiben wachsam und passen sich laufend an die Entwicklungen im Markt an. Die Zahlen bestätigen unsere Strategie und wir werden weiter investieren, um immer einen Schritt voraus zu sein."*Prozentualer Anteil der Artikel, die von den Catawiki-Expert:innen aufgrund von Echtheitsbedenken abgelehnt wurden, bezogen auf die Gesamtzahl der eingereichten und geprüften Artikel in derselben Kategorie.Über CatawikiCatawiki ist der führende Online-Marktplatz für besondere Objekte, die die Leidenschaften der Menschen erfüllen. Jede Woche können mehr als 100.000 Objekte ersteigert werden - jedes einzelne wird von einem der hunderten internen Expert:innen von Catawiki, die auf Kunst, Design, Schmuck, Mode, Oldtimer, Sammlerstücke und vieles mehr spezialisiert sind, geprüft und ausgewählt. Catawiki hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und beschäftigt weltweit über 750 Mitarbeiter:innen. 