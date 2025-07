Die Kursentwicklung der Opendoor-Aktie lässt einem wirklich den Atem stocken. Der Kurs des Online-Immobilienunternehmens hat sich in den letzten zehn Handelstagen mehr als verfünffacht und auch am Donnerstagmorgen geht die Megarallye mit einem Plus von +13% im europäischen Handel weiter. Was steckt hinter der Kursexplosion? Und fallen Anleger hier auf die nächste irre Meme-Aktie herein oder ist Opendoor tatsächlich ein 100-Bagger? Ein Hedgefonds-Manager ...

