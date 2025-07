© Foto: adobe.stock.com

Aufgrund der haussierenden Gold- und Silberpreise finden sich gerade im Edelmetallbereich Aktien, die in den vergangenen Monaten atemberaubende Kurssteigerungen vollzogen haben. Was ist für diese Aktien noch drin?Gold nimmt Fahrt auf, Silber bald bei 40 US-Dollar Gold baut aktuell wieder Momentum auf und könnte unmittelbar davor stehen, die Konsolidierung zu beenden und wieder zur Rekordjagd zu blasen. Ein Goldpreis von 4.000 US-Dollar rückt näher. Und auch Silber macht in diesen Tagen wieder verstärkt Druck. Das Bewegungsziel von 43 US-Dollar ist aktiviert. Sollte alles passen, könnte der Silberpreis auch auf 50 US-Dollar durchlaufen. Avino Silver & Gold Mines - 900 Prozent in knapp 18 …