Die Phönix Versicherungsmakler GmbH hat ein weiteres Vermittlerunternehmen erworben: die Wiggermann OHG mit Sitz in Herdecke. Inhaber Dirk Wiggermann und sein Team bleiben an Bord. Phönix stärkt damit die regionale Präsenz und erweitert das bundesweite Standortnetz. Die Phönix Versicherungsmakler GmbH meldet einen weiteren Zukauf: Die Wiggermann OHG mit Sitz in Herdecke gehört seit Anfang Juli zur Gruppe. Der Inhaber Dirk Wiggermann und sein Team bleiben an Bord. Mit der Übernahme will Phönix gezielt ...

