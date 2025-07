Bonn (ots) -Das Schlussdokument der XVI. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode, die am 27. Oktober 2024 im Vatikan beendet wurde, ist jetzt als gedruckte Borschüre mit dem Titel Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung in der Reihe "Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls" des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz erschienen. Neben dem Dokument finden sich darin auch zwei Ansprachen von Papst Franziskus und dessen Note vom 24. November 2024, die das Schlussdokument als Teil des Ordentlichen Lehramtes erklärt.Das Schlussdokument der Weltsynode ist der Referenzrahmen für den weiteren synodalen Prozess weltweit, der bis 2028 vorgesehen ist. Am 7. Juli 2025 hat das Generalsekretariat der Synode in Rom die Skizze für den weiteren Weg veröffentlicht. Alle Dokumente und viele weitere Informationen zum synodalen Prozess finden sich im entsprechenden Dossier auf www.dbk.de.Hinweis:Das Schlussdokument der XVI. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 244) kann unter www.dbk.de in der Rubrik Publikationen (https://www.dbk-shop.de/de/publikationen/verlautbarungen-apostolischen-stuhls/papst-franziskus-xvi-ordentliche-generalversammlung-bischofssynode-fuer-synodale-kirche-gemeinschaft-teilhabe-sendung-schlussdokument) als Broschüre bestellt oder als PDF-Datei heruntergeladen werden.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/6081798