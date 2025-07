Coburg (ots) -Oliver Bolwerk (51) und Sabrina Unger (34) übernehmen ab 1. August 2025 die Geschäftsführung der HUK-COBURG-Assistance GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Oliver Bolwerk zeichnet verantwortlich für das operative Geschäft und folgt auf Frank Buchholz. Dieser verlässt das Unternehmen zum Ende des Jahres und wechselt konzernintern als Sprecher der Geschäftsführung zur HUK-Dienstleistung GmbH."Oliver Bolwerk kennt die Branche sehr gut und wird unser Assistance-Geschäft mit seiner langjährigen Expertise bereichern", erklärt Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG. Zuletzt war Oliver Bolwerk als Geschäftsführer und COO bei der Europ Assistance Services GmbH sowie als selbständiger Berater tätig.Sabrina Unger übernimmt die kaufmännische Geschäftsführung von Christian Pees, der zum 31. Juli 2025 aus der HUK-COBURG-Assistance GmbH ausscheidet und ein Vorstandsmandat bei der Neodigital Autoversicherung übernimmt. Die 34-Jährige ist bereits seit 2010 in der HUK-COBURG tätig, zuletzt als Gruppenleiterin in der Abteilung Controlling."Wir bedanken uns bei Frank Buchholz und Christian Pees für die geleistete Arbeit. Sie haben die HUK-COBURG-Assistance seit 2022 erfolgreich durch eine herausfordernde Phase gesteuert und für die Zukunft neu und gut aufgestellt", so Dr. Jörg Rheinländer.Die HUK-COBURG-Assistance GmbH ist die 24-Stunden-Notrufzentrale der HUK-COBURG und leistet Unterstützung im Falle eines Unfalls oder einer Panne sowie bei Erkrankung im Ausland.Zur Pressemeldung auf huk.de:https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/has-personalie.htmlFür Rückfragen:Dr. Kerstin Bartels Telefon: 09561-9622600Eva-Maria Sahm Telefon 09561-9622605E-Mail: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/6081808