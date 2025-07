Die Sommerpause trügt: Schon bald könnten die Finanzmärkte wieder deutlich an Fahrt aufnehmen. In dieser aktuellen Marktanalyse beleuchten Cornelia Frey "Conny" (Senior Communication Manager Boerse Stuttgart Group) und Volker Meinel (BNP Paribas) die Lage an den Märkten - von der scheinbaren Ruhe über drohende Zölle bis zur anstehenden Quartalsberichtssaison großer Unternehmen.