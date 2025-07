DJ MARKT USA/Wall Street vor leichten Verlusten

Je näher das Fristende für das Inkrafttreten der Zölle am 1. August rückt, desto mehr steigt die Verunsicherung an der Wall Street. Für die Sitzung am Dienstag suggeriert der Aktienterminmarkt einen etwas leichteren Handelsbeginn. Die jüngste Rally, die den S&P-500 und die Nasdaq auf Rekordstände getragen hat, scheint ausgelaufen zu sein. Bereits am Vortag, als erneut Höchststände markiert wurden, war die Dynamik nicht mehr groß. Dies könnte sich aber durch frische Impulse ändern, die möglicherweise die Berichtssaison der Unternehmen parat halten könnte. Denn die Geschäftsausweise und Ausblicke der Unternehmen könnten Einblicke in das Konsumverhalten in Zeiten erhöhter Inflation und Zollaktivitäten gewähren.

Unterdessen erhöht das Weiße Haus den Druck auf die Handelspartner. Die US-Regierung könnte vor Anfang August weitere Zollbriefe versenden oder neue Handelsabkommen abschließen, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Viele Länder arbeiten noch daran, vor Ende des Monats Handelsabkommen zu schließen, obwohl einige, darunter die Europäische Union, Pläne für den Fall vorbereiten, dass keine Einigung erzielt werden kann.

Unter den Einzelaktien büßen NXP Semiconductors vorbörslich 6,2 Prozent ein. Der Halbleiterkonzern hat im zweiten Quartal weniger verdient und umgesetzt. Gleichwohl schnitt der niederländische Chiphersteller etwas besser ab als erwartet. Im laufenden Quartal dürften Umsatz und Gewinn aber erneut sinken.

