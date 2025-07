Essen/Regensburg (ots) -Der Mückenspezialist Biogents unterstützt den Kampf gegen die Stechmücke und die Asiatische Tigermücke und stellt praktische Tipps zu deren Bekämpfung zur Verfügung. Unter dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" bietet das Regensburger Unternehmen anschauliches Informationsmaterial für Kommunen und ihre Bürger an. Dies aus aktuellem Anlass: Denn mit dem Inkrafttreten der neuen Biozidverordnung dürfen Gemeinden die üblichen Bti-Tabletten gegen Mücken nicht mehr ohne vorheriges Beratungsgespräch abgeben. Dazu fehlt aber die Zeit in vielen Ämtern - Privatpersonen oder Gemeindeeinrichtungen sind nun häufig sich selbst überlassen. Biogents informiert daher über ganz einfache Maßnahmen für Außenbereiche und wie effektiver und nachhaltiger Mückenschutz im lokalen Bereich mit den Biogents Fallen funktioniert.Präventiv vorgehen"Die Mückensituation hat echte gesellschaftliche Relevanz - in ein paar Jahren werden wir hierzulande genau das erleben, was heute in Frankreich längst Alltag ist: eine großflächige, nicht enden wollende Belästigung durch die Asiatische Tigermücke", so Dr. Silke Göttler, Stechmückenexpertin bei Biogents. Um dagegen gewappnet zu sein, können sich Gemeinden und Bürger an das Unternehmen wenden und Infomaterial erhalten. Die Regensburger Mückenforscher stellen klar: Es gehe einerseits darum, dass Familien ihren Garten ungestört genießen können, aber "es gilt auch, vulnerable Gruppen zu schützen - in Krankenhäusern, Altenheimen, Kindergärten, Schulen, die Liste ist lang", so so Göttler. Denn unter Umständen kann die eingewanderte Asiatische Tigermücke tropische Krankheiten wie das Dengue-, Chikungunyafieber oder Zika-Virus übertragen.Biogents als PionierFrankreich hat vorgemacht, wie Mückenschutz geht: Hier verteilen inzwischen betroffene Gemeinden Mückenfallen an ihre Bevölkerung. Fürth ist hierzulande die erste Stadt, die es unserem Nachbarland gleichtut: Gemeinsam mit dem Schädlingsbekämpfungsunternehmen APC hat Biogents dort Mückenfallen an Mitglieder betroffener Kleingartenanlagen und Bürger der Fürther Südstadt vergeben. "Die Aktion war perfekt für unseren Ansatz der 'Hilfe zur Selbsthilfe'. Die eingesetzten Mückenfallen - kombiniert mit den relevanten Tipps für einfache Maßnahmen in Außenbereichen - werden jetzt einigen Bürgern einen sorgenfreien Sommer ermöglichen", so Dr. Judith Auer von APC. Die Experten von Biogents und APC halten regelmäßig Vorträge in Gemeinden oder an Schulen, um auf wirksame Lösungen für den lokalen Mückenschutz aufmerksam zu machen.Biogents - Vorreiter in der MückenbekämpfungBis zu 87 % weniger Stiche: Die Biogents AG aus Regensburg löst Mückenprobleme effektiv mit Mückenfallen - insektizidfrei, nachhaltig und lokal präventiv. Sie sind im privaten Garten wie in öffentlichen Bereichen und Einrichtungen nutzbar. Biogents wurde 2002 gegründet - basierend auf 23 Jahren Forschung wurden die in Frankreich marktführenden Biogents Mückenfallen bereits in zahlreichen Studien und Praxisbeispielen als hochwirksam belegt. Sie werden in mehr als 100 Länder verkauft und haben bereits ganze Städte und Inseln von Mückenproblemen befreit. So dämmt das Unternehmen außerdem die Gefahr durch mögliche Krankheitsüberträger wie die Asiatische Tigermücke ein.Weitere Informationen: https://eu.biogents.com/?lang=dePressekontakt:Redaktionsbüro Biogents AGc/o Seidl PR & Marketing GmbHDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: +49 (0)201 8945889-0Fax: +49 (0)201 8945889-20E-Mail: presse@seidl-agentur.comHerausgeber:Biogents AGAn der Irler Höhe 3a93055 Regensburgwww.biogents.comOriginal-Content von: Biogents AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174266/6081860