Krypto News: Solana steigt erstmals seit Februar auf 200 $ - neues ATH in Sicht?

Der Kryptomarkt zeigt aktuell Stärke und Solana sticht in Sachen Wertentwicklung besonders hervor. Nach einer Kursrallye der letzten Wochen hat der Altcoin nun erstmals seit Februar wieder die 200-$-Marke überschritten. Könnte das der Beginn einer Rallye zu einem neuen Allzeithoch sein?

SOL stieg nach einiger Volatilität heute wieder auf über 200 $

Bitcoin hat jüngst erst ein neues Allzeithoch von bis zu 123.000 $ erreichen können, und Altcoins nehmen immer mehr Anfahrt auf. Es scheint eine Kapitalrotation stattzufinden, bei der Anleger ihre Krypto-Investments von Bitcoin in Altcoins umschichten, um auch dort noch maximale Renditen mitzunehmen.

Ein Coin, der davon im Verlauf des letzten Monats besonders profitieren konnte, war SOL. Solana ist ja eine der beliebtesten Krypto-Blockchains, und die native Kryptowährung hatte erst im Januar dieses Jahres ein neues Allzeithoch bei bis zu 294 $ erreichen können. Daraufhin war es für den SOL-Coin jedoch zu einer harten Korrektur gekommen. Der Preis stürzte von knapp 300 $ im Januar auf nur noch kaum mehr als 100 $ im April ab und büßte dementsprechend zwei Drittel seines Wertes ein.

Quelle: Coinmarketcap.com

Viele hatten SOL hier bereits abgeschrieben. Doch seitdem nahm die Kaufkraft der SOL-Bullen wieder deutlich zu. Bereits im Mai war der Kurs wieder auf ein Zwischenhoch von bis zu 185 $ angestiegen. Als es dann im Juni nochmals zu einer Korrektur kam, gelang den Bullen die Etablierung eines Higher Low im Chart, da die Korrektur bereits beim 125-$-Support abgefangen werden konnte. Selbiger hatte ja im Verlauf des Jahres 2024 bereits mehrmals als wichtige Unterstützungszone fungiert.

Auf dieses Higher Low folgte nun im Verlauf des letzten Monats eine sehr positive Wertentwicklung für SOL. Der Kurs steigerte sich in diesem kurzen Zeitraum um 45,5 %. Dabei konnte der letzte Höchststand von Mai bei 185 $ überwunden werden, und innerhalb der letzten sieben Tage ging es nochmals um über 20 % aufwärts. Dadurch erreichte SOL innerhalb der letzten 24 Stunden ein Höchststand von 204,10 $ und nun kämpfen die Bullen mit dem 200-$-Widerstand.

Chancen für eine ATH-Rallye scheinen aktuell sehr gut zu stehen

Die Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Rallye scheinen gegeben zu sein. Schließlich ist es SOL in den letzten Monaten gelungen, ein Higher Low und auch ein Higher High im Chart zu etablieren. Dabei konnte der letzte Höchststand vom Mai geknackt werden, und der Kurs kämpft jetzt mit dem 200-$-Widerstand.

Gleichzeitig nimmt das Momentum von Altcoins im Generellen weiter zu. Nicht nur Solana selbst steigt im Wert, sondern vor allem auch auf Solana aufbauende Kryptowährungen explodieren regelrecht. Das sollte vor allem daher Beachtung finden, da die letzte SOL-ATH-Rallye ja auch maßgeblich durch den Anstieg des auf Solana aufbauenden TRUMP-Memecoins befeuert wurde. Falls dieser und andere auf Solana aufbauende Meme-Token nun wieder Rallyes verzeichnen können, würde sich dies auch positiv auf die Nachfrage nach Solana auswirken.

Quelle: Tradingview.com

Kurstechnisch wäre es für den SOL-Coin jetzt wichtig, die Gewinne der letzten Tage zu halten. Das 180-$-Niveau stellt einen sehr starken Support dar und könnte im Falle eines kleineren Pullbacks vom 200-$-Widerstand wichtigen Halt bieten. Um weiter zu steigen, muss die 200-$-Marke natürlich geknackt werden. Falls dafür genug Kaufnachfrage aufkommt, könnte es für SOL auch schnell weiter aufwärts in Richtung des Allzeithochs gehen.

Beim Investieren in den SOL-Coin sollten Anleger jedoch bedenken, dass er nun bereits eine starke Recovery-Rallye hinter sich hat und das Aufwärtspotenzial aufgrund der Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden $ heute natürlich bei weitem nicht mehr so groß ist wie das von Small-Cap-Coins, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen.

SNORT ist heute noch nicht einmal auf Kryptobörsen gelistet

Ein spannendes Beispiel für einen solchen Coin stellt dabei heute unter anderem SNORT dar. Das ist eine junge Kryptowährung, die sich gerade noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befindet und noch nicht auf Kryptobörsen gelistet ist. Anleger können über die offizielle Webseite des dahinterstehenden Projektes Snorter in den jungen Coin investieren.

Hier findet gerade nämlich noch der Presale statt, in dem Anlegern die Möglichkeit geboten wird, bereits vor dem ersten Börsenlisting zu einem rabattierten Festpreis einzusteigen. Wer bereit ist, das mit einem Vorverkauf einhergehende Risiko auf sich zu nehmen, kann so heute zum Vorteilspreis von 0,0989 $ in SNORT investieren.

Quelle: Snorter-token.com

Auf diesem Weg kamen bis jetzt bereits über 2,2 Millionen $ an Presale-Funding für das junge Krypto-Projekt zusammen. Gekauft werden können die Coins sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen. Im Anschluss können sie zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 180 % gestakt werden.

Das Interessanteste an Snorter ist jedoch, dass die Entwickler am sogenannten Snorter Bot arbeiten. Das soll ein Telegram-Trading-Bot sein, mit dem Anleger ihre Lieblingskryptos direkt in der Telegram-App im Chat handeln können. Der Snorter Bot baut dabei auf der Solana Virtual Machine auf, was extrem schnelle und günstige Trades möglich macht.

Dies könnte ihn vor allem für Scalper und kurzfristig orientierte Trader attraktiv machen, die Coins direkt nach ihrem Launch snipen wollen. Zudem könnte es dem Snorter Bot helfen, sich gegen etablierte Konkurrenten wie den BonkBot oder Banana Gun durchzusetzen. Sollte der Snorter Bot ein Erfolg werden, könnte davon auch die native Kryptowährung SNORT profitieren.

