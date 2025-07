NEU-TAIPEH (ots/PRNewswire) -MSI (Micro-Star International) (https://de.msi.com/), eine weltweit führende Marke in den Bereichen KI, High-Performance-Computing und Gaming, gab heute eine strategische Partnerschaft zwischen seiner renommierten MGA-Plattform (MSI Gaming Arena) und Red Bull bekannt.Diese Zusammenarbeit wird nicht nur die Führungsposition von MSI im E-Sport-Sektor festigen, sondern auch die Reichweite der MGA auf eine breitere Gaming-Community ausdehnen. Darüber hinaus wird die Partnerschaft die globale Sichtbarkeit von MGA erhöhen und die Erfahrung der hochmodernen E-Sport-Hardware von MSI in noch vielfältigeren und dynamischeren Veranstaltungsumgebungen einführen.Diese Zusammenarbeit umfasst drei der wichtigsten jährlichen E-Sport-Turniere von Red Bull: Red Bull Home Ground mit seinen europäischen Veranstaltungen, Red Bull Team5, und eine weitere Veranstaltung, die in Kürze bekannt gegeben wird. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird MSI die Events mit seinen Top-Gaming-Notebooks (https://de-store.msi.com/collections/notebook) und Desktops (https://de-store.msi.com/collections/gaming) ausstatten und dadurch die Wettkampf-Hardware erheblich aufwerten und das Erlebnis vor Ort verbessern, um dem globalen Publikum noch spannendere und technologisch anspruchsvollere E-Sport-Spektakel zu bieten.Die Beteiligung von MSI geht über die bloße Bereitstellung von Hardware hinaus, sie bedeutet eine verstärkte Investition in die MGA-Initiative. Die MGA feiert nun ihr 15-jähriges Bestehen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die esports-Kultur zu kultivieren und den Spielern eine globale Plattform zu bieten, auf der sie ihr Können unter Beweis stellen können. Durch diese Allianz wird MSI den MGA-Geist in diese größer angelegten Red Bull-Turniere einbringen und gemeinsam mit Red Bull die weltweite Förderung des E-Sports vorantreiben."Die MGA ist mehr als nur ein E-Sport-Turnier - sie verkörpert das langjährige Engagement von MSI für die globale Gaming-Community und die E-Sport-Kultur."Sam Chern, Vice President of Marketing bei MSI, kommentiert: "Es ist uns eine Ehre, als Sponsor der wichtigsten E-Sport-Turniere von Red Bull den Geist von MGA weiter zu fördern - indem wir Weltklasse-Leistungen und innovative Technologie nutzen, um das Potenzial der Spieler zu entfalten, Wettbewerbsgeist zu wecken und unzählige unvergessliche Höhepunkte zu schaffen."Diese Zusammenarbeit symbolisiert eine tiefgreifende Verschmelzung des E-Sport-Geistes von MSI mit Red Bulls weithin gepriesener Kultur, Grenzen zu überschreiten. Durch die gemeinsame Anziehungskraft und die Stärken von MGA und Red Bull wird MSI der E-Sport-Community weiterhin innovative Dynamik verleihen und eine internationale Bühne mit noch größerer Wirkung und Einfluss schaffen.MSI: https://www.msi.comMSI auf YouTube: https://www.youtube.com/user/MSIGamingGlobalMSI auf Facebook: https://www.facebook.com/MSIGamingMSI auf Instagram: https://www.instagram.com/MSIGamingMSI auf X: https://x.com/msigamingAbonnieren Sie die MSI-RSS-Feeds über https://www.msi.com/rss für Echtzeit-Nachrichten und weitere Produktinformationen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2730141/SI202505260097.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2730142/SI202505260097.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/msi-schlieWt-sich-mit-red-bull-zusammen-um-die-reichweite-von-msi-mga-zu-vergroWern-und-eine-neue-ara-fur-erstklassige-esports-turniere-einzulauten-302510671.htmlPressekontakt:Daphne Kuo,daphnekuo@msi.comOriginal-Content von: Micro-Star International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180401/6081873