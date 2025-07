Lange war es still um Ethereum - nun kehrt die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung mit Nachdruck ins Rampenlicht zurück. Wie aus einer aktuellen Infografik von Coincierge.de hervorgeht, investieren institutionelle Anleger aktuell Milliardenbeträge in ETH und schichten ihr Kapital um. Die Auswirkungen sind so gewaltig, dass auch Privatanleger wieder verstärkt in den Altcoin investieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...