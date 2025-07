Das globale Chemieunternehmen Oxea hat Michael McHenry mit Wirkung zum 15. August 2025 zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Mit der Entscheidung stellt Oxea die Weichen für eine neue Führungsphase mit klarem Fokus auf Transformation und operative Exzellenz in seinem Kerngeschäft mit Oxo-Intermediates und Oxo-Derivaten.

"Oxea hat eine solide Basis, ein erfahrenes globales Team und ist in einem wichtigen Segment der chemischen Wertschöpfungskette gut positioniert", sagte Michael McHenry. "Darauf bauen wir auf mit dem Ziel, unsere Performance zu steigern und nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden und Partner zu schaffen."

McHenry verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Chemie- und Werkstoffindustrie. Zuletzt führte er als CEO Techmer PM, einen Private-Equity-finanzierten Hersteller technischer Materialien. Davor verantwortete er bei Master Fluid Solutions, BASF und Ciba Specialty Chemicals Geschäftsbereiche für Harze, Additive, Pigmente und Beschichtungen.

"Michael McHenry hat sich in der Steuerung komplexer Veränderungsprozesse und internationaler Teams bewährt. Seine Werte und seine Vision passen zu unserem Anspruch: Innovation, Nachhaltigkeit und Kundennähe", sagte Craig Rogerson, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Oxea. "Wir sind überzeugt, dass sein operativer Fokus und seine strategische Denkweise Oxea entscheidend voranbringen werden."

Dave Richards, Co-Leiter des US-Operating-Teams von Strategic Value Partners, dessen verwaltete Fonds Mehrheitseigentümer von Oxea sind, sagte: "Wir heißen Michael McHenry bei Oxea willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und dem Führungsteam. Gemeinsam mit unseren Partnern bei Blantyre Capital wollen wir das langfristige Wachstum und die strategische Positionierung des Unternehmens weiter stärken."

McHenry hat einen Abschluss in Chemie von der Rutgers University und gehört dem Vorstand der Share the Good Foundation an, einer gemeinnützigen Organisation, die Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt.

Über Oxea

Oxea (ehemals OQ Chemicals) ist weltweiter Hersteller von Oxo Intermediates und Oxo Performance Chemicals wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1 200 Mitarbeitende und vertreibt seine Chemikalien in über 60 Ländern. Mehr Informationen unter www.oxea.com.

Über SVP

Strategic Value Partners, LLC (gemeinsam mit verbundenen Unternehmen "SVP") ist eine globale Investmentgesellschaft, die sich auf spezielle Situationen, Private Equity, opportunistische Kreditvergaben und Finanzierungsmöglichkeiten konzentriert. Das Unternehmen nutzt eine Kombination aus Deal-Sourcing, finanziellem und operativem Know-how, um den Wert seiner Portfoliounternehmen zu steigern. Heute verwaltet SVP Vermögenswerte von über 22 Milliarden US-Dollar und hat seit seiner Gründung mehr als 53 Milliarden US-Dollar investiert. Das 2001 von Victor Khosla gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende, darunter über 100 Investmentexperten, an seinen Hauptstandorten in Greenwich, Connecticut, und London sowie mit einer Niederlassung in Tokio. Mehr erfahren unter www.svpglobal.com

Über Blantyre

Blantyre ist eine in London ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf Eigen- und Fremdkapital im Mittelstand spezialisiert hat. Sie stellt Unternehmen flexibel und zeitnah Kapital zur Verfügung, um Wachstum, M&A, Kapitalstrukturoptimierung, operative Verbesserungen, Eigentümerwechsel, Rekapitalisierung und Liquiditätslösungen zu finanzieren. Blantyre verwaltet langfristige Kapitalzusagen von mehr als 2,7 Milliarden Euro für namhafte institutionelle Investoren, darunter öffentliche und private Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen, Private Fonds und Family Offices. Blantyre versteht sich als verlässlicher Partner und Investmentmanager für den Mittelstand. Weitere Informationen unter: www.blantyrecapital.com

OXEA GmbH, Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein, Germany

sc.communications@oxea.com