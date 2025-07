NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. In einem am Dienstag vorliegenden Ausblick gehen die Experten von Jefferies auf die Aktien von insgesamt 17 US-Unternehmen ein, für deren Geschäftsentwicklung ihre Erwartungen besonders deutlich von den Konsensschätzungen abweichen. Für den Flugzeugbauer Boeing ist Sheila Kahyaoglu nach eigener Aussage optimistischer als ihre Zunft. Sie verweist auf die anstehenden Quartalszahlen, die Stabilisierung der Max-Modelle-Auslieferungen bei 38 Maschinen pro Monat und die von der US-Luftfahrtbehörde FAA aufgehobene Einschränkung der Produktion./gl/la



ISIN: US0970231058

