New Reveal Insights und Program Maturity Assessment entsprechen der wachsenden Nachfrage nach Klarheit, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit von E&C-Programmen

LRN Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Ethik- und Compliance-Lösungen (E&C), hat heute wesentliche Erweiterungen seiner Catalyst Reveal-Plattform angekündigt, darunter Reveal Insights, eine neuartige Funktion, die komplexe E&C-Daten in prägnante, umsetzbare Erkenntnisse umwandelt, sowie eine neue Program Maturity Assessment (PMA), die es Organisationen erlaubt, ihr Programm in sechs Schlüsseldimensionen im Vergleich mit anderen Institutionen der Branche zu benchmarken.

"Wir haben von Führungskräften im Bereich E&C gehört, dass sie sich von Daten überwältigt fühlen, nicht wissen, worauf sie sich konzentrieren sollen, und Erkenntnisse benötigen, die sie mit gutem Gewissen an die oberste Führungsebene weitergeben können. Oftmals fehlt es den Teams an internen Datenexperten, die eine detaillierte und differenzierte Analyse unterstützen können", sagte Parijat Jauhari, Chief Product and Technology Officer bei LRN Corporation. "Deshalb haben wir Reveal Insights entwickelt, eine Funktion, die Tausende verfügbare Datenpunkte scannt und die zehn wichtigsten Fokusbereiche aufzeigt. In Kombination mit PMA gibt Ihnen Catalyst Reveal die Sicherheit, Ihre Maßnahmen mit detailliertem Benchmarking zu untermauern. Wir haben unseren Kunden genau zugehört, ihr Feedback in umsetzbare und exportierbare Daten überführt und diese so aufbereitet, dass sie die Diskussion über E&C auf höchster Ebene voranbringen."

Reveal Insights und PMA, die noch in diesem Jahr eingeführt werden, bringen Führungskräfte im Bereich Compliance in die Lage, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, indem sie die wichtigsten Trends aufdecken, Veränderungen aufzeigen und entscheidungsrelevante Empfehlungen geben.

Zu den wichtigsten neuen Funktionen gehören

Program Maturity Assessment : Eine brandneue Bewertung von E&C-Programmen, die Organisationen Aufschluss darüber gibt, wie sie im Vergleich zu anderen Institutionen und Best Practices abschneiden. PMA ermöglicht es Kunden, die Ausrichtung an Branchenstandards zu verfolgen, Stärken und Schwachstellen zu identifizieren, effektiver mit Vorständen und Führungskräften zu kommunizieren sowie datengestützte Entscheidungen in Echtzeit über die Ressourcenzuweisung und Programmentwicklung zu treffen.

: Fortschrittliche KI analysiert kontinuierlich unternehmensspezifische E&C-Daten im Hintergrund, wobei sie automatisch kritische Trends aufzeigt, Anomalien hervorhebt und Zusammenfassungen in verständlicher Sprache liefert. Umsetzbare, maßgeschneiderte monatliche Berichte : Jeden Monat erhalten Kunden einen Bericht, der die schlagkräftigsten Erkenntnisse in eine prägnante und umsetzbare Zusammenfassung überführt. Diese Berichte können mit der Geschäftsleitung geteilt werden, um die Ausrichtung des Unternehmens zu fördern, strategische Diskussionen zu unterstützen und die Zuweisung von Ressourcen zu rechtfertigen.

: Jeden Monat erhalten Kunden einen Bericht, der die schlagkräftigsten Erkenntnisse in eine prägnante und umsetzbare Zusammenfassung überführt. Diese Berichte können mit der Geschäftsleitung geteilt werden, um die Ausrichtung des Unternehmens zu fördern, strategische Diskussionen zu unterstützen und die Zuweisung von Ressourcen zu rechtfertigen. Vorausschauende Benachrichtigungen über sich abzeichnende Risiken und Performance-Trends: Durch Echtzeitbenachrichtigungen werden Compliance-Teams umgehend über bedeutende Veränderungen im Mitarbeiterverhalten, bei der Beteiligung an Schulungen, den Kulturwerten oder anderen wichtigen Leistungskennzahlen informiert. So können sie rasch gezielte Maßnahmen ergreifen, bevor sich Probleme verschärfen.

Mit diesen neuesten Fortschritten definiert LRN weiterhin, wie E&C-Programme gemessen, verwaltet und kommuniziert werden. Durch die Kombination von intelligenter Automatisierung, aussagekräftigem Benchmarking und nutzerorientierten Erkenntnissen entwickelt sich Catalyst Reveal zu einer umfassenden Entscheidungsplattform, die Compliance-Teams in die Lage versetzt, ihre Arbeit strategischer zu gestalten, ROI nachzuweisen und in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld sichere Führungsarbeit zu leisten.

Weitere Informationen darüber, wie die Innovationen von LRN das Management von E&C-Programmen verändern, finden Sie unter lrn.com.

Über LRN Corporation

LRN ist das weltweit größte engagierte Ethik- und Compliance-Unternehmen, das mehr als 30 Millionen Menschen jedes Jahr weltweit aufklärt und ihnen hilft, sich im komplexen rechtlichen und regulatorischen Umfeld zurechtzufinden und ethische Kulturen zu fördern. Als eines der wachstumsstärksten Unternehmen gemäß Inc 5000-Liste unterstreichen das Wachstum und die Wirkung von LRN unser Engagement für Exzellenz und Innovation bei der Förderung ethischer Geschäftspraktiken. Unsere Kombination praktischer Analysen mit Softwarelösungen, Ausbildung und strategischer Beratung unterstützt Unternehmen, ihre Werte in konkrete Praktiken und Führungsverhalten umzusetzen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile schaffen. LRN ist der vertrauenswürdige langfristige Partner für mehr als 2700 Organsationen, darunter einige der angesehensten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt.

