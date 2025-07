(neu: aktuelle Kurse)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Quartalszahlen haben am Dienstag die Anleger von SMA Solar nur kurz verschreckt. Die Papiere des Wechselrichter-Herstellers erholten sich schnell und machten am frühen Nachmittag ihre anfänglichen Verluste in Höhe von mehr als sechs Prozent komplett wett.

Zuletzt stand bei den Anteilen von SMA Solar ein moderates Plus auf 20,26 Euro zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Papieren im Nebenwerteindex SDax, der um 1,1 Prozent fiel.

SMA Solar hatte im zweiten Quartal die Erwartungen von Experten verfehlt. Der operative Verlust fiel deutlich höher aus als befürchtet. Hintergrund der Abweichung sind Abschreibungen auf Vorräte im Bereich Home & Business Solutions. Ohne diesen Effekt hätte die operative Ergebnismarge auf Vorjahresniveau gelegen, betonte Experte Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies.

Generell habe der Auftragsbestand die Geschäftsentwicklung von SMA Solar gestützt, fuhr der Fachmann fort. Mit Blick auf den Auftragseingang aber bleibt er vorsichtig.

Die Aktien von SMA Solar hatten erst Anfang Juli bei fast 25 Euro den höchsten Stand seit August 2024 erreicht. Seitdem geht es mit dem Kurs tendenziell nach unten. Das Tagestief bei knapp 19 Euro liegt auf dem Niveau von Ende Juni. Aus charttechnischer Sicht stimmt jedoch positiv, dass der Kursrutsch zu Handelsbeginn knapp über der 100-Tage-Durchschnittslinie geendet hatte. Diese beschreibt den längerfristigen Trend.

Auch die Bilanz seit Jahresbeginn kann sich sehen lassen. Hier steht bei SMA Solar aktuell ein Plus von gut 49 Prozent zu Buche. Der SDax hat in diesem Zeitraum um knapp 30 Prozent zugelegt. Auf Sicht von zwei Jahren aber haben die Aktien von SMA Solar rund 80 Prozent ihres Wertes verloren./la/ag/mis/ajx/he