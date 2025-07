kundenservice@finanzen100.de

Gestern konnte Block ein Plus von 7 % wegen der Aufnahme in den S&P 500 verzeichenen. Das 2009 von Jack Dorsey gegründete und seit 2015 börsennotierte Fintechunternehmen wird zum 23. Juli in den S&P 500 aufgenommen. Es war bis 2021 nach seinem ersten Produkt Square benannt, einem Gerät für digitale Kreditkartenzahlung. Bei einem Börsenwert von 48 Mrd. $ ist die Bewertung mit KUV 2,0 und KGV 26 für 2,8 % Nettomarge moderat. Die Nachfrage durch Indexfonds wird auf 100 Mio. Aktien (ein Sechstel der umlaufenden Stückzahl) geschätzt.