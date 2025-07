© Foto: Jens Büttner - dpa

Vor der polnischen Ostseeküste ist ein gewaltiges Öl- und Gasvorkommen entdeckt worden - und das könnte bald Auswirkungen auf die deutsche Insel Usedom haben.Das kanadische Unternehmen Central European Petroleum (CEP) hat einen Fund von bis zu 200 Millionen Barrel Öl-Äquivalent gemeldet. Die Lagerstätte liegt nur etwa sechs Kilometer von der polnischen Hafenstadt Swinoujscie (Swinemünde) entfernt - in direkter Sichtweite von Usedom. Sollte sich die Schätzung bestätigen, könnte dies der größte Öl-Fund in Polen seit dem Zweiten Weltkrieg sein. Der Fund wurde am Montag von CEP in Warschau bekanntgegeben, nachdem das Unternehmen seit November 2024 in der Nähe der polnischen Insel Wolin …