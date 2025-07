Der US-Konzern bleibt mit seinen Ergebnissen zum abgelaufenen Quartal hinter den Erwartungen und verbucht deutliche Belastungen für verschiedene Programme. Für das Gesamtjahr wird das Management vorsichtiger. An der Börse büßen die Papiere merklich an Höhe ein. Der Konzern mit Aktivitäten in Luft- und Raumfahrt hat im abgelaufenen Jahresviertel schlechter abgeschnitten als erwartet. In den drei Monaten setzte Lockheed Martin rund 18,15 Milliarden Dollar um, zum Vorjahresquartal lediglich ein Zuwachs ...

