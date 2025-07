Werbung







In der aktuellen Ausgabe von HSBC Daily Trading TV erklärt Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, was es mit sogenannten Kumulationspunkten auf sich hat. Für technische Analysten sind technische Marken sowie Unterstützungen und Widerstände von großer Bedeutung. Wenn mehrere dieser Indikatoren zusammentreffen und gleichzeitig eintreten, spricht man von sogenannten "Kumulationspunkten". Wie solche Preisniveaus als Absicherung genutzt werden können, erfahren Sie am Beispiel des DAX® genauer. Auch für den Daily Trading Newsletter sind Kumulationspunkte relevant. Daher laden wir Sie herzlich dazu ein, täglich die Analysen von Jörg Scherer kostenfrei zu lesen.



HSBC Daily Trading TV vom 22.07.2025: Kumulationspunkte: Salz in der Suppe der technischen Analyse









Abonnieren Sie den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Webinare, Analysen und Handelsideen für Sie bereitstehen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC