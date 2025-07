Völklingen (ots) -Aus Sicht der Kunden bleibt Globus Baumarkt auch 2025 der beste Baumarkt Deutschlands - und das bereits zum 14. Mal in Folge. Diese Spitzenbewertung der Kunden geht aus der aktuellen "Baumarktstudie" von der Unternehmensberatung Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlags hervor. Dafür wurden die Kundenbeurteilungen von zwölf Baumarktbetreibern anhand von insgesamt 47 Kriterien untersucht, die in acht Hauptkategorien zusammengefasst sind.In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf von acht Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung. Auch in der Hauptkategorie Preisniveau erhält Globus Baumarkt eine sehr gute Bewertung."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung! Dass wir es wieder einmal geschafft haben, von den Kunden zum 14. Mal in Folge zum besten Baumarkt gewählt zu werden, verdanken wir in erster Linie unseren rund 9000 engagierten Mitarbeitern in den insgesamt 90 Globus Baumärkten und der Völklinger Unternehmenszentrale. Das spricht eindeutig für gelebte Kundenorientierung und konstruktive Teamarbeit und zeigt, dass wir gemeinsam immer eine Idee besser sind", so Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung von Globus Baumarkt.Über Globus BaumarktDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der Verbraucherumfrage von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlags zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. Beim Kundenmonitor Deutschland 2024 landete Globus Baumarkt in mehreren Kategorien auf Platz eins, darunter "Aktiver Einsatz für Umweltschutz", "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt" und "Weiterempfehlung".Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-baumarkt.deOriginal-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/6082073