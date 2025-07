Glashersteller spart 2 Mio. USD pro Jahr und sichert vernetzte Assets, schützt geistiges Eigentum und verbessert Effizienz

Armis, das Unternehmen für Cyber Exposure-Management und -Sicherheit, gab heute bekannt, dass PGP Glass Private Limited Armis Centrix, die Cyber Exposure Management Platform von Armis, nutzt, um den Entwurf, die Gestaltung und die Produktion seiner Premium-Glasverpackungslösungen abzusichern.

"Die Sicherheit der Herstellungsanlagen ist wesentlich, damit die Gesellschaft so wie wir sie kennen effektiv funktioniert", sagte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitgründer von Armis. "Bei erfolgreichen Betriebsunterbrechungen führt die Verknappung essentieller Produkte häufig zu Angst- oder Panikkäufen, wodurch die ganze Lieferkette noch stärker belastet wird. Wir sind unglaublich stolz, PGP Glass unterstützen zu können, und freuen uns darauf, die unglaublichen Ergebnisse auszubauen, die wir bisher für Verbraucher weltweit erzielt haben."

Vor der Zusammenarbeit mit Armis sah sich PGP Glass drei kritischen Herausforderungen gegenüber:

Schutz und Verwaltung einer wachsenden Anzahl (60 %) an Benutzern und Geräten (OT, IoT und darüber hinaus) in der Unternehmensumgebung. Diese Herausforderung wurde durch veraltete Technologie im Netzwerk verschärft.

Diese Herausforderung wurde durch veraltete Technologie im Netzwerk verschärft. Verhinderung von Datenverlust und Exfiltration von wesentlichem geistigem Eigentum , etwa Dokumentation zur Herstellung von Glasformen und Kundendesigndateien.

, etwa Dokumentation zur Herstellung von Glasformen und Kundendesigndateien. Sicherstellung, dass das Energieoptimierungsmodell, das KI und ML zur Verbesserung der Effizienz und Reduzierung von Abfall in Herstellungsprozessen einsetzt, mit zuverlässigen Echtzeitdaten versorgt wird.

Die KI-gestützte Armis Centrix-Plattform ist ein wichtiger Bestandteil eines holistischen Technologieökosystems, mit dem PGP Glass wesentliche Erkenntnisse überwacht, zuordnet und übermittelt, die aus mehr als 10.000 Sensoren und Quellen stammen, darunter OT-, IoT-, SAP-Systeme und mehr. Diese Erkenntnisse sind vielfältig und umfassen unter anderem Angaben zu Wasser im Bohrloch und Energie in Schacht und Öfen.

"Als datengestütztes Herstellungsunternehmen ist es für uns äußerst wichtig, dass eingehende Daten zu unseren Assets, Schwachstellen und Sicherheitskontrollen kontinuierlich sicher und einwandfrei sind und dass wir genau wissen, was jetzt gerade in unserer Umgebung passiert", sagte Sudip Mazumder, Global Chief Digital and Information Officer bei PGP Glass. "Das ist eines der Dinge, die Armis unglaublich gut kann."

Mit Armis Centrix konnte PGP Glass das Situationsbewusstsein für alle Assets, die mit seinem Netzwerk verbunden sind, deutlich verbessern und auf diese Weise seine allgemeine Sicherheitslage und die Verhinderung einer Exfiltration von geistigem Eigentum stärken. Mit diesen zuverlässigen Echtzeit-Kontextdaten erhält PGP Glass die erforderlichen Erkenntnisse, um die Produktionseffizienz zu steigern und Abfall in seinen Prozessen zu reduzieren.

"Mit diesen zuverlässigen Daten bauen wir zuverlässige KI-Modelle", erklärte Mazumder. "Hier kommt Armis ins Spiel und sorgt dafür, dass Geräte und operative Parameter einsehbar sind, was uns Datenverlässlichkeit gibt. Durch unsere KI-/ML-Modelle und die zuverlässigen Daten aus dem Betrieb, auf denen sie basieren, sparen wir jedes Jahr wesentliche Beträge. Deshalb ist es für uns so wichtig, dass IT- und OT-Netzwerk korrekt und sicher funktionieren."

"Vor Armis hatten wir kein Tool, das stark oder intelligent genug war, um uns die umfassenden Informationen bereitzustellen, die wir zu allen Assets in unserer Umgebung benötigten", sagte Amit Jha, General Manager und Global Head IT and Cybersecurity, PGP Glass. "Zuvor fehlte uns eine wichtige Komponente Betriebstechnologiedaten. Da uns Armis nun diese Daten bereitstellt, haben wir dank ihnen alles, was wir brauchen. Wir planen, Armis auf all unsere Standorte auszuweiten."

PGP Glass, ein Portfoliounternehmen von Blackstone, steht als stiller Verpackungshersteller hinter den am meisten geschätzten Marken. Das Unternehmen hat Herstellungsanlagen in Indien (Kosamba und Jambusar) und Sri Lanka (Horana) mit einer Fertigungskapazität von 1730 Tonnen pro Tag. Mittels der 12 Öfen und 70 Produktionslinien stellt PGP Glass spezielle Glasverpackungsprodukte in einer zunehmend nachhaltigen Umgebung her. PGP Glass ist ein Komplettanbieter für sämtliche Glasverpackungsanforderungen, vom Entwurf über fortschrittliche Formherstellung bis hin zu umfangreichen Gestaltungsdienstleistungen. Dank stetiger Innovation, konsistenter Qualität und technologisch fortschrittlicher Prozesse ist es eines der weltweit führenden Unternehmen für Glasverpackungslösungen für Kosmetik und Parfümerie, kulinarische Spezialitäten und Getränke sowie Pharmaindustrie.

Die vollständige Fallstudie mit zusätzlichen Angaben zur Kooperation zwischen PGP Glass und Armis finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Armis branchenübergreifender Arbeit mit internationalen Kunden finden Sie hier.

