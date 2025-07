Original-Research: STEICO SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu STEICO SE Unternehmen: STEICO SE ISIN: DE000A0LR936 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.07.2025 Kursziel: 32,00 EUR (zuvor: 30,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q2: Operative Profitabilität legt weiter zu, Kingspan stockt auf



STEICO hat gestern den Halbjahresbericht 2025 vorgelegt und bekannt gegeben, dass die Kingspan Gruppe im Juni ein weiteres Aktienpaket erworben hat.



Wachstumstrend im Kerngeschäft verfestigt sich: Im zweiten Quartal erzielte STEICO einen Konzernerlös i.H.v. 97,3 Mio. EUR (+2,6% yoy), womit die Topline entgegen unserer Erwartungen nicht ganz an das stärkere Auftaktquartal heranreichte (Q1/25: 101,8 Mio. EUR; +6,2% yoy). Nichtsdestotrotz liegt die Wachstumsrate auf Halbjahressicht mit +4,4% auf 199,1 Mio. EUR etwa im Mid Point der bestätigten Guidance, die für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatzwachstum von rund 3 bis 6% yoy auf ca. 388 bis 399 Mio. EUR avisiert. Nach 6M zeigt laut Unternehmen vor allem das Marktcluster Deutschland, Alpenraum und Italien eine starke Erholung, während sich Frankreich geringfügig rückläufig und die übrigen europäischen Märkte weitestgehend stabil entwickelten. Produktseitig legte vor allem die Nachfrage im Kerngeschäft der Holzfaser-Dämmstoffe und Einblasdämmung für die Fassade und den Fußbodenbereich stark zu (+6,6% yoy). Bei den noch stärker von der Baukonjunktur abhängigen Stegträgern (+0,5% yoy) sowie beim Vertrieb von Furnierschichtholz (-11,2% yoy) fiel die Entwicklung noch verhalten bzw. rückläufig aus. Insgesamt untermauert wurde der positive Ausblick hinsichtlich des Umsatzes jedoch durch die Aussage, der Vorstand erwarte 'eine Rückkehr zum Wachstum der Vorjahre, sobald sich die Baukonjunktur stabilisiert.'



Operative Profitabilität klar verbessert, Produktion aber temporär eingeschränkt: Mit einem Q2-EBIT von 12,2 Mio. EUR (Marge: 12,6%) konnte die Profitabilität gegenüber Q1 (8,7%) spürbar verbessert werden. Der signifikante Rückgang zum Vorjahresquartal (EBIT Q2/24: 21,2 Mio. EUR) beruht auf den im Vorjahr außergewöhnlich hohen Sondererträgen aus Währungssicherungsgeschäften EUR/PLN (H1/24: 19,8 Mio. EUR), die in H1/25 (5,1 Mio. EUR) deutlich geringer ausfielen und ein konservativeres Hedging des neuen CFOs widerspiegeln. Bereinigt um sämtliche Effekte aus der Währungssicherung stieg das operative Ergebnis in H1 um ca. 32% yoy auf 16,1 Mio. EUR. Damit steuert das Unternehmen u.E. schon operativ auf das obere Ende des ebenfalls bekräftigten EBITZiels von 29 bis 35 Mio. EUR zu. Allerdings gab STEICO auch bekannt, dass am 26. Juni ein Störfall im Werk Czarnków Teile der Produktionsanlage für stabile Dämmstoffe aus dem Trockenverfahren beschädigte und einen Produktionsausfall herbeiführte. Der Vorstand geht davon aus, dass die Produktion auf dieser Anlage bis Ende Juli wieder aufgenommen werden kann, sodass wir nur mit geringfügigen Auswirkungen auf die operative Performance zu Beginn von Q3 rechnen.



Mehrheitsaktionär Kingspan baut Anteil aus: Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass der irische Mehrheitsaktionär Kingspan Group das bis dato beim ehemaligen CEO und Firmengründer Udo Schramek bzw. der Schramek GmbH verbliebene Aktienpaket i.H.v. 10,1% erworben hat. Nach Informationen des Managements erhöhte sich die Beteiligung Kingspans dadurch auf 61,1% des Grundkapitals. Wenngleich demnach keine Zukäufe über den Markt erfolgt sein dürften, gehen wir davon aus, dass perspektivisch eine Komplettübernahme angestrebt wird.



Fazit: Die schrittweise Belebung im Bausektor schlägt sich in STEICOs Kerngeschäft bereits nieder und operativ befindet sich auch die Marge auf Erholungskurs. Die latente Übernahmephantasie rundet das positive Sentiment ab. Wir bekräftigen das Rating 'Kaufen' mit einem leicht erhöhten Kursziel von 32,00 EUR (zuvor: 30,00 EUR) infolge der Fortschreibung des DCF-Modells.







