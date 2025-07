Baden-Baden (ots) -Die Serie von Hagai Levi mit Julia Windischbauer und Sebastian Koch wird bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig out of competition vorgestellt."Etty", eine sechsteilige Serie um die ergreifende Geschichte der Niederländerin Etty Hillesum, wird im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Venedig zum ersten Mal dem Publikum präsentiert, wie das Festival heute bekanntgab. Die Serie mit Julia Windischbauer und Sebastian Koch stammt von Hagai Levi und ist eine französisch-deutsch-niederländische Koproduktion von ARTE und dem SWR.Wie finden wir Hoffnung?Im von den Nazis besetzten Amsterdam begibt sich eine junge Frau in Therapie. Das ist Etty Hillesum.Im Alter von 27 Jahren, getrieben von einer tiefen Sehnsucht nach Leben, geht Etty auf eine spirituelle und emotionale Reise, die sie in ihren Tagebüchern festhält. Darin schildert sie ihre turbulente Liebesbeziehung zu dem Psycho-Chirologen Julius Spier, die zum Auslöser für eine radikale innere Wandlung wird. Eine Wandlung, die durch die wachsende Bedrohung, der sie als Jüdin ausgesetzt ist, beschleunigt wird und sie schließlich zu einem enormen Akt der Solidarität führt.Ihre Tagebücher wurden erst 40 Jahre später veröffentlicht. Seitdem wurden sie in über 20 Sprachen übersetzt und weltweit millionenfach verkauft. Auf unkonventionelle Weise erzählt, bietet die Serie einen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, der zeigt, wie Ettys Streben nach Sinn auch heute noch nachhallt, und der die aktuelle Frage aufwirft: Wie finden wir Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt?Am 1. und 2.9. im Rahmen von Out of Competition - Series"Etty" ist eine Koproduktion von Les Films du Poisson, Komplizen Serien, Topkapi Series und Quiddity. In Koproduktion mit ARTE France und dem SWR in Kollaboration mit ARTE G.E.I.E., RBB und in Zusammenarbeit mit TF1 Studio, Anton und Sipur Studios. In den Hauptrollen spielen Julia Windischbauer, Sebastian Koch, Leopold Witte, Gijs Neber, Claire Bender, Maas Bronkhuyzen und Evgenia Dodina. Buch und Regie Hagai Levi. Gedreht im Herbst 2024 in Amsterdam und Berlin.Informationen: SWR.de/neueserie-etty (http://swr.li/neueserie-etty)Foto: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6082091