Die bahnbrechende Plattform kombiniert vertikalspezifische Informationen, entscheidungsrelevante Daten und operative KI, um intelligentere und schnellere Entscheidungen in großem Maßstab zu ermöglichen.

DTN, der weltweit führende Anbieter von operativen Entscheidungslösungen für die Energie-, Landwirtschafts- und wetterabhängige Industrie, hat heute die Einführung seiner Operational Decisioning Platform (Plattform für operative Entscheidungen) bekannt gegeben, einer neuen Klasse von Unternehmenstechnologie, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Margen zu schützen, Risiken zu reduzieren und durch bessere Entscheidungen schneller zu wachsen.

Die aktuelle Ära, die von Lieferengpässen, extremen Wetterbedingungen und volatilen Märkten geprägt ist, führt zu einer Wettbewerbslücke zwischen traditionellen Akteuren und einer neuen Klasse von entscheidungsfreudigen Führungskräften. Laut einer aktuellen Umfrage von PwC glauben 42 der CEOs, dass ihre Unternehmen ohne eine Neugestaltung das nächste Jahrzehnt nicht überleben werden. Das größte Hindernis: schwache Entscheidungsprozesse.

Die DTN Operational Decisioning Platform bietet eine neue Klasse von Funktionen. Sie kombiniert branchenspezifische Hubs, proprietäre Echtzeitdaten und operative KI, um genau dann und dort umsetzbare Informationen zu liefern, wo sie benötigt werden.

"Diese Plattform gibt Führungskräften im operativen Bereich die Klarheit, Geschwindigkeit und Sicherheit, um unabhängig von der Volatilität zu handeln", so Patrick Schneidau, Chief Executive Officer bei DTN. "Wir helfen unseren Kunden, Komplexität in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln."

Das Herzstück der Plattform bilden drei branchenspezifische Hubs, die auf die kritischen Workflows der DTN-Kunden zugeschnitten sind:

DTN Ag Hub

DTN Ag Hub bietet einen digitalen Zwilling der modernen Landwirtschaft in Echtzeit und integriert Informationen von Inputs über Produzenten und Händler bis hin zu CPGs. Mit Daten zu 95 der US-Landwirtschaftsbetriebe und Zugang zu validierten Barangeboten und CO2-Bewertungen ermöglicht die Plattform intelligentere Entscheidungen in Bezug auf Preisgestaltung, Bestände und Nachhaltigkeit und steigert so die Margen und die Widerstandsfähigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Landwirtschaft.

DTN Fuel Operations Hub

DTN verwaltet täglich 85 der Preis- und Abrechnungstransaktionen der nordamerikanischen Lieferkette. Der DTN Fuel Operations Hub verbindet Verkäufer, Käufer, Terminalbetreiber und Händler mit Echtzeit-Einblicken in Logistik und Bestände. Integrierte KI-Modelle und geschlossene Arbeitsabläufe ermöglichen es Teams, Marktveränderungen vorherzusagen, Risiken zu managen und Margen zu verbessern und das in der Geschwindigkeit des Geschäfts.

DTN Weather Hub

Der DTN Weather Hub liefert hyperlokale Vorhersagen, Risikomodellierung und Compliance-Berichte, die auf die Bedürfnisse der Luftfahrt, der Versorgungsunternehmen und der Logistik zugeschnitten sind. Mit Daten von über 70.000 Sensoren und mehr als 180 Meteorologen übersetzt er komplexe Bedingungen in sichere Maßnahmen.

"Dies ist die fortschrittlichste Wetterplattform, die ich je gesehen habe sie vereint Tiefe, Geschwindigkeit und Klarheit auf eine Weise, wie es nur DTN kann", so Aaron Schellinger, Director of Event Safety bei Danny Wimmer Presents. "Bei Live-Events hat jede Entscheidung Auswirkungen auf unsere Crews, Künstler und Fans. Diese Plattform und die Meteorologen von DTN geben uns die Sicherheit, entschlossen zu handeln, da wir wissen, dass wir auf die besten verfügbaren Daten zurückgreifen können."

Die Einführung spiegelt die allgemeine Entwicklung von DTN als Unternehmen wider, das sich darauf konzentriert, Führungskräften in operativen Funktionen dabei zu helfen, in Zeiten wachsender Unsicherheit erfolgreich zu sein. Die neue Positionierung unterstreicht die Notwendigkeit schnellerer und intelligenterer Entscheidungen in großem Maßstab, die durch speziell entwickelte Plattformen, Decision-Grade-Daten und vertrauenswürdige Neutralität ermöglicht werden.

"Seit mehr als 40 Jahren unterstützt DTN Unternehmen, die die Welt ernähren, mit Energie versorgen und schützen", so Schneidau. "Angesichts einer neuen Ära operativer Komplexität sind wir weiterhin bestrebt, ihnen dabei zu helfen, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen wann und wo es darauf ankommt."

Hier erfahren Sie mehr über die DTN Operational Decisioning Platform.

Über DTN

DTN ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Führungskräften in den Bereichen Energie, Landwirtschaft und wetterabhängigen Branchen die Entscheidungsgeschwindigkeit und Intelligenz an die Hand gibt, um Unsicherheiten zu übertreffen. Unsere Operational Decisioning Platform kombiniert proprietäre Daten, speziell entwickelte vertikale Hubs und operative KI, um Kunden dabei zu helfen, ihre Margen zu steigern, ihr Wachstum zu beschleunigen und Risiken sicher zu managen. Mit mehr als 1.200 Mitarbeitern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt DTN stolz die Branchen, die die Welt ernähren, mit Energie versorgen und schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.dtn.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250722525160/de/

Contacts:

media@dtn.com

+1 (800) 485-4000