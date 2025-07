PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten haben sich die leichten Abgaben vom Wochenbeginn am Dienstag fortgesetzt. "Die Strafzollthematik drückt sich langsam wieder verstärkt in die Wahrnehmung der Marktteilnehmer", bemerkte Marktexperte Andreas Lipkow. "In wenigen Handelstagen endet die Frist für Verhandlungen mit den USA." Neben dem Zollstreit mahnte auch die beginnende Berichtssaison der Unternehmen zur Vorsicht.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,98 Prozent tiefer bei 5.290,48 Punkten. Außerhalb des Euroraums gab der schweizerische Leitindex SMI um 0,36 Prozent auf 11.893,82 Punkte nach. Der britische FTSE 100 legte um 0,12 Prozent auf 9.023,81 Punkte zu./edh/he

EU0009658145, EU0009658160, CH0009980894, GB0001383545