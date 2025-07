Beste Memecoins mit noch niedrigem Preis, aber großem Potenzial

Alle guten Memecoins haben einmal klein angefangen und konnten frühen Anlegern häufiger lebensverändernde Renditen bescheren. Dies ist auch einer der Hauptgründe für ihr beispielloses Interesse, wobei sie vor allem das DEX-Handelsvolumen dominieren. Welche besten Memecoins sich noch am Anfang ihres Durchbruchs befinden, aber schnell viral werden und auf ein großes Potenzial verweisen, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Beste Memecoins Platz 1: Snorter (SNORT)

Snorter zählt zu den besten Memecoins, weil dieser einige entscheidende Vorteile für die Memetoken-Trader verspricht und mit seinem Angebot die Konkurrenz eindrucksvoll in den Schatten stellt. Denn mithilfe einer eigenen Solana-Node und einem RPC-Zugang sollen die niedrigsten Handelsgebühren und die höchste Ausführungsgeschwindigkeit gewährleistet werden. Daher dürfte er sich auch langfristig leichter durchsetzen können.

Allerdings ist dies nicht alles, was Snorter für seine Nutzer bereithält, welche vor allem beim Sniping von der hohen Geschwindigkeit profitieren. Zudem werden ein Betrugsfilter und ein MEV-Schutz bereitgestellt, die ebenfalls unnötige Verluste durch böswillige Token und manipulatives Verhalten der Blockanordnung vermeiden. Aber auch die höher Ausführungsgeschwindigkeit kann vor allem bei volatilen Memecoins profitabler sein.

Die Krypto-Handelsroboter verzeichnen eine zunehmende Beliebtheit und machen laut Blockworks bei einigen dezentralen Kryptobörsen wie an den TradFi-Märkten schon zeitweise mehr als 80 % des Handelsvolumens aus. Schließlich bieten sie einige entscheidende Vorteile, wozu unter anderem das rationalere Handeln zählt. Aber auch das Kopieren der Handelssignale von Profittradern, wie es von Snorter unterstützt wird, gewinnt an Beliebtheit.

Darüber hinaus zählt das Projekt zu den besten Memecoins, da es nicht nur einen echten und einzigartigen Nutzen bietet, welcher für eine natürliche Nachfrage nach dem SNORT-Coin sorgt. Ebenso widmet es sich dem Aufbau einer lebhaften und unterstützenden Gemeinschaft. Dies wird unter anderem über regelmäßig veranstaltete Trading-Wettbewerbe erreicht, bei denen die besten Trader ermittelt werden und attraktive Belohnungen verdienen können.

Viele Anleger wollen sich die guten Konditionen eines der besten Memecoins zu Beginn des Vorverkaufs sichern. Daher hat dieser auch schon 2,24 Mio. USD eingeworben und bewegt sich während der Altcoin-Saison aufgrund des zunehmenden FOMOs schneller in Richtung Ausverkauf. Für weniger als 20 Stunden werden die SNORT-Coins rabattiert in der aktuellen Vorverkaufsrunde für 0,0989 USD angeboten.

Beste Memecoins Platz 2: TOKEN6900 (T6900)

Während die am höchsten bewerteten Memecoin immer mehr nützliche Angebote wie dezentrale Anwendungen in ihr Sortiment aufnehmen, beweisen andere wie SPX6900, dass lediglich Humor, eine Überzeugung und eine Gemeinschaft notwendig sind. Denn auch nur damit haben es viele Memetoken in die Trends und bis auf eine Bewertung von bis zu 73,8 Mrd. USD geschafft, wobei TOKEN6900 nun 6900 anstrebt.

Daher kommt der T6900 auch vollkommen ohne verzaubernde Buzzwords, leere Versprechungen der Roadmap und unbenutzte Anwendungen für reinen Hype aus. Stattdessen repräsentiert er einfach nur die Benchmark für hirnverbrannte Finanzen, wobei er nicht wie Stablecoins fälschlicherweise behauptet, stabil zu sein, oder wie Fiatwährungen, seriös zu sein.

TOKEN6900 ist eine Gemeinschaft voller Gleichgesinnter, welche genug von dem traditionellen Finanzsystem hat, bei dem nur die Kosten, aber nicht wirklich die Löhne steigen. Daher haben sie inzwischen ihre eigene Gelddruckmaschine wie die EZB errichtet, um mit einem noch größeren Wahnsinn eine Alternative für das kaputte Finanzsystem zu bieten, welches primär die Superreichen bevorzugt und Chancengleichheit verringert.

Zu einem der besten Memecoins zählt der TOKEN6900, da er eine Mischung und Weiterentwicklung von zwei der bekanntesten Memecoins ist: SPX6900 und Fat Fella. Im Unterschied zu Ersteren fokussiert er sich jedoch vor allem auf die Degeneriertheit des Memecoin-Sektors und im Vergleich zum Zweiten werden passende Videos zu dem Hauptthema erstellt, welche sich somit auch von dem Vorgänger abgrenzen.

Noch kann man sich der verrückten Gemeinschaft eines der besten Memecoins über den Presale anschließen. Dieser steuert zügig auf die Marke von 1 Mio. USD zu und offeriert den T6900 noch für 0,006675 USD. Interessierte habe für diesen Preis jedoch nur noch weniger als 39 Stunden Zeit, da mit der nächsten Vorverkaufsrunde eine weitere Preiserhöhung einsetzt. Daher gilt es sich nun zu beeilen, wenn man sich die guten Bedingungen zu Beginn sichern will.

Beste Memecoins Platz 3: Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper wird von vielen schon als einer der besten Memecoins bezeichnet. Dies wird unter anderem auf die Ähnlichkeit zu anderen Blockchains wie der Berachain zurückgeführt, welche sich trotz ihres Memecoin-Images zu einem großen Erfolg entwickelt und das Geld der institutionellen Investoren angezogen hat. Im Unterschied zu dieser handelt es sich jedoch um eine Bitcoin-Layer-2, die dessen Nutzung schneller, günstiger und funktionaler gestaltet.

Um dies zu erreichen, wird Bitcoin über die Solana Virtual Machine mit der Solana-Blockchain verbunden. Dies hat zur Folge, dass die exzellente Skalierbarkeit dann auch auf BTC zutrifft. So erreicht die Chain mittlerweile über mehr als 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde, eine Verzögerung von unter 100 ms und Gebühren von weniger als 1 Cent. Damit werden die alltägliche Nutzung als Kryptowährung und funktionales DeFi-Asset interessanter.

Die gewrappten Bitcoins eröffnen über das direkt auf der BTC-Basisschicht aufbauende Ökosystem von Bitcoin Hyper vollkommen neue Möglichkeiten. Hier lassen sie sich in dezentralen Anwendungen nutzen, welche von unterschiedlichsten Entwicklern bereitgestellt werden können, die auch von Bitcoin Hyper unterstützt werden. Auf diese Weise kann sich das Ökosystem schneller entwickeln, was die Chancen mehrt und die Risiken verringert.

Dank der Skalierungslösung muss die hohe Liquidität nicht nur passiv in dem Wertspeicher Bitcoin verwahrt bleiben. Stattdessen kann sie produktiv für die Entwicklung neuer Web3-Angebote genutzt werden. Gleichzeitig werden Anleger zusätzliche Renditeoptionen über passive Einkommen wie etwa Lending und Liquiditätsbereitstellung geboten, welche zu den Bitcoin-Kursgewinnen hinzukommen und für großes Interesse sorgen dürften.

Wer noch während des Vorverkaufs einen Anteil des Ökosystems erwerben will, kann dies durch den Kauf der HYPER-Coins tun, denen als digitaler Rohstoff eine zentrale Rolle zukommt. Das Projekt verzeichnet mittlerweile Finanzmittel im Umfang von 4,19 Mio. USD, sodass die Entwicklung während des Fundraisings schon begonnen werden kann. Daher dürften auch die ersten Updates und der Ausverkauf eines der besten Memecoins nicht mehr weit entfernt sein.

