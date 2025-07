SLB erhält den Zuschlag für einen Vertrag zur Entwicklung umfassender Lösungen zur CO2-Speicherung in einer richtungsweisenden CCS-Infrastruktur

Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) hat den Zuschlag für einen Technologie- und Dienstleistungsvertrag zur Entwicklung eines Standorts für die CO2-Speicherung in der Nordsee erhalten. Auftraggeberin ist die Northern Endurance Partnership (NEP), ein Gemeinschaftsunternehmen von bp, Equinor und TotalEnergies.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250722187736/de/

SLB will deploy its Sequestri carbon storage solutions portfolio which includes technologies specifically engineered and qualified for the development of carbon storage sites to construct six carbon storage wells.

Die NEP entwickelt die nötige Onshore- und Offshore-Infrastruktur, um CO2 von Kohlenstoffabscheidungsanlagen in den Regionen Teesside und Humber zusammen bekannt als East Coast Cluster an eine sichere Lagerstätte unter der Nordsee zu transportieren.

SLB wird sein CO2-Speicherlösungsportfolio Sequestri darunter Technologien, die speziell für die Entwicklung von CO2-Speicherstandorten entwickelt und qualifiziert wurden für das Niederbringen von sechs CO2-Speicherbohrungen einsetzen. Zum Projektumfang gehören Bohr-, Mess-, Zementierungs-, Flüssigkeits-, Komplettierungs-, Wireline- und Pumparbeiten.

"Technologien und Dienstleistungen, die auf die CO2-Speicherung zugeschnitten sind, werden eine entscheidende Rolle für die Verschiebung der Wirtschaftlichkeit und den Schutz der Integrität von CO2-Speicherprojekten vor und nach der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) spielen", sagte Katherine Rojas, Senior Vice President of Industrial Decarbonization, SLB. "Wir freuen uns sehr, bei diesem richtungsweisenden CCS-Projekt im Vereinigten Königreich mitzuwirken und dabei die bewährten Speichertechnologien in unserem Sequestri-Portfolio sowie unser umfangreiches Know-how aus der Realisierung komplexer CCS-Projekte in der ganzen Welt einbringen zu können."

Die NEP-Infrastruktur ist für das Erreichen der Netto-Null-Ziele in den CO2-intensivsten Industrieregionen Großbritanniens von entscheidender Bedeutung. NEP hat über den Endurance-Salinenaquifer und angrenzende Speicher Zugriff auf eine Speicherkapazität von bis zu 1 Milliarde Tonnen CO2 Die Infrastruktur wird anfänglich bis zu 4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr transportieren und dauerhaft speichern können, wobei die Inbetriebnahme voraussichtlich 2028 erfolgen wird.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250722187736/de/

Contacts:

Medien

Josh Byerly SVP of Communications

Moira Duff Director of External Communications

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

media@slb.com

Investoren

James R. McDonald SVP of Investor Relations Industry Affairs

Joy V. Domingo Director of Investor Relations

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

slb.com/newsroom