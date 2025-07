Toronto, Ontario, 22. Juli 2025 - Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) ("Neural" oder das "Unternehmen"), ein ethnobotanisches Wirkstoffforschungsunternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, und CWE European Holdings Inc. ("CWE"), operierend als Hanf.com, einer der führenden CBD-Händler Deutschlands, freuen sich bekannt zu geben, dass alle den CWE-Aktionären vorgelegten Angelegenheiten auf der außerordentlichen Versammlung der CWE-Aktionäre ("CWE-Versammlung") am 17. Juli 2025 genehmigt wurden.

Zu den genehmigten Beschlüssen gehört die strategische Investitions- und Optionsvereinbarung ("SIO-Vereinbarung") vom 28. Mai 2025 zwischen Neural und CWE, durch die Neural eine zweistufige Investitionsoption gewährt wurde, um bis zu 100 % der ausgegebenen und ausstehenden CWE-Aktien im Rahmen einer Reihe von gesetzlichen Verschmelzungen nach dem Business Corporations Act (Ontario) zu erwerben. Die Beschlüsse umfassen außerdem die Genehmigung verschiedener begleitender Transaktionen ("CWE-Reorganisation"), die von CWE umgesetzt werden müssen, um die im Rahmen der SIO-Vereinbarung vorgesehenen Transaktionen zu ermöglichen.

Die CWE-Reorganisation umfasst eine Reihe interner Schritte, darunter den Umtausch von Stammaktien im Kapital von CWE ("CWE-Aktien") gegen Aktien von drei neu gegründeten CWE-Tochtergesellschaften (CWE NewCo A, B und C), gefolgt von einer oder mehreren "Three-Cornered Amalgamations" zwischen diesen Einheiten und Tochtergesellschaften von Neural, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen.

Diese internen Schritte sind darauf ausgelegt, den phasenweisen, optionsbasierten Erwerb von CWE durch Neural zu ermöglichen - beginnend mit der potenziellen Ausübung der Series A Option - und die operative und steuerliche Effizienz nach Abschluss zu unterstützen. Die Struktur der im Rahmen der SIO-Vereinbarung vorgesehenen Transaktionen, einschließlich der CWE-Reorganisation, wurde von Neural zuvor in einer Pressemitteilung vom 29. Mai 2025 offengelegt und bleibt vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Eine Kopie der SIO-Vereinbarung wurde unter dem Emittentenprofil von Neural auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht.

Ronnie Jaegermann, CEO von CWE, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Meilenstein mit der Genehmigung der SIO-Vereinbarung durch die CWE-Aktionäre erreicht zu haben. CWE hat eine der bekanntesten und wachstumsstärksten Plattformen für Hanf-CBD-Produkte in Deutschland aufgebaut und nimmt aktiv an der Cannabis-Revolution in Deutschland teil. Hanf.com wächst und eröffnet neue Einzelhandelsstandorte in ganz Deutschland mit dem Ziel, ein bedeutender Hanf-CBD-Händler zu werden. Unsere gemeinsame Vision basiert darauf, den Verbrauchern sichere, pflanzenbasierte Alternativen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit, zur Suchtbewältigung und zum allgemeinen Wohlbefinden zu bieten. Wir freuen uns darauf, die nächsten Schritte gemeinsam mit Neural umzusetzen und die nächste Wachstumsphase von CWE einzuleiten."

Ian Campbell, CEO von Neural, ergänzte: "Wir freuen uns sehr, dass die CWE-Aktionäre das Potenzial der vorgeschlagenen Verschmelzung zur Schaffung von kurz-, mittel- und langfristigem Mehrwert durch das Wachstum des Wellness-Geschäfts erkannt haben, während wir gleichzeitig unsere Strategie zur Entwicklung neuer, mescalinbasierter Therapien für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen weiterverfolgen. Wir freuen uns darauf, über unseren Fortschritt bei der Transaktion und unserer weiteren Geschäftsentwicklung zu berichten."

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethnobotanische Wirkstoffforschung, das sich auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit, konzentriert. Der innovative Ansatz des Unternehmens in der Arzneimittelentwicklung beinhaltet den strategischen Einsatz subhalluzinogener Dosen von Mescalin-Extrakt, um die Sicherheit und Skalierbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit zu erhalten.

Am 26. Mai 2025 hat Neural eine strategische Investitions- und Optionsvereinbarung mit CWE European Holdings Inc., einem führenden CBD-Hanf-Händler in Deutschland unter der Marke Hanf.com, geschlossen, um CWE im Rahmen einer mehrstufigen Transaktion zu 100 % zu übernehmen. Es wird erwartet, dass die Transaktion die kommerzielle Präsenz von Neural in Europa erweitert, während das Unternehmen weiterhin seinem Kernziel in der Wirkstoffforschung und Innovation im Bereich psychischer Gesundheit verpflichtet bleibt.

Für weitere Anfragen kontaktieren Sie bitte:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mlakmaaker@gmail.com

T: +1.647.289.6640

VORSORGLICHER HINWEIS ZUM HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft oder die Angemessenheit oder Richtigkeit bestätigt. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen ("FLS") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung beinhalten unter anderem: die Genehmigung und Umsetzung der SIO-Vereinbarung; den Abschluss und die Wirkung der CWE-Reorganisation; die mögliche Ausübung der Series A Option; die Erfüllung der Bedingungen aus der SIO-Vereinbarung; die erwarteten Vorteile der vorgeschlagenen Transaktion für Neural und CWE; die phasenweise Übernahme von CWE; sowie die Expansion von Neural in den europäischen Markt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "wird", "kann", "sollte", "erwarten", "annehmen", "beabsichtigen", "planen" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen stellen keine historischen Tatsachen dar, sondern Prognosen über zukünftige Ereignisse, die naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Es kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Obwohl das Management solche Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet, können tatsächliche Ergebnisse erheblich abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den FLS abweichen, ist in den Offenlegungsdokumenten von Neural auf www.sedarplus.ca zu finden.

Die Wertpapiere von Neural wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "U.S. Securities Act") oder gemäß geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder zugunsten von Personen in den Vereinigten Staaten oder "U.S. Persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Neural-Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Weder die CSE noch ihr Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-AMERIKANISCHE PRESSEDIENSTE ODER ZUR WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://www.newsfilecorp.com/release/259548/Neural-Announces-Approval-of-the-Strategic-Investment-and-Option-Agreement-by-CWE-Shareholders-to-Acquire-up-to-100-of-CWE



Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.