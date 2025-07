Crown Bioscience, ein globales Auftragsforschungsunternehmen (CRO) mit Hauptsitz in den USA, das zu JSR Life Sciences und der japanischen JSR Corporation gehört, gab heute bekannt, dass sein Labor in San Diego die Zertifizierung nach den Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) erhalten hat. Dieser bedeutende Meilenstein ermöglicht Crown Bioscience die Bereitstellung klinischer Tests und stärkt so seine Unterstützung für die klinischen und translationalen Arzneimittelentwicklungsbemühungen seiner Kunden weiter.

CLIA wird von den Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) reguliert und legt strenge bundesstaatliche Standards für Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität im Laborbetrieb fest. Mit dieser Auszeichnung bestätigt die Einrichtung von Crown Bioscience in San Diego die vollständige Einhaltung der Vorschriften und ermöglicht Kunden mehr Vertrauen in die Biomarker-Daten, die für klinische Entscheidungen und Zulassungsanträge verwendet werden.

"Dies ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, hochwertige und konforme Labordienstleistungen anzubieten", sagte Julie Mayer, Vice President, Global Biomarker Platform bei Crown Bioscience. "Dadurch können wir unser Angebot erweitern, indem wir die CLIA-Zertifizierung nutzen, um unsere Partner bei der Beschleunigung ihrer klinischen Entwicklung und der Erlangung behördlicher Zulassungen zu unterstützen."

Als CLIA-zertifiziertes Labor ist Crown Bioscience nun in der Lage, klinische Tests an menschlichen Proben durchzuführen, was eine Schlüsselkomponente für die Weiterentwicklung der Krebsforschung und der personalisierten Medizin ist. Diese Auszeichnung stärkt die Position des Unternehmens als zuverlässiger Partner, der in der Lage ist, spezielle Projektanforderungen in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung zu erfüllen.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO), dessen Ziel es ist, die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten in den Bereichen Onkologie und Immunonkologie zu beschleunigen. Wir kooperieren mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, um innovative, bedarfsgerechte Lösungen für die präklinische Forschung, translationale Plattformen und die Unterstützung klinischer Studien anzubieten. Wir verfügen über die weltweit größte kommerziell verfügbare Sammlung von patientenabgeleiteten Xenografts (Patient-Derived Xenografts, PDX) und rund 1.000 Tumororganoidmodelle, die auf der Hubrecht Organoid Technology basieren. So können wir unvergleichbare Einblicke in 35 Krebsindikationen bieten. Unsere Expertise erstreckt sich über In-vivo-, In-vitro- Ex-vivo- und In-silico -Methoden, die wir durch hochmoderne, das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung abdeckende Labordienstleistungen ergänzen. Unsere umfangreiche Biobank mit flüssigen und menschlichen Bioproben, inklusive klinischer Daten, leistet einen weiteren Beitrag zur Verbesserung unserer onkologischen Forschungskapazitäten. Wir unterhalten elf hochmoderne Labore in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, die den höchsten Industriestandards entsprechen und unter anderem vom College of American Pathologists (CAP) sowie der Internationalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) akkreditiert sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.crownbio.com.

