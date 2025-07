Die neue Partnerschaft stärkt das Partner-Ökosystem von Syncron und bietet Herstellern fortschrittliche Beratungs-, Implementierungs- und Integrationsdienstleistungen für den Aftermarket-Bereich und die Lieferkette.

Syncron, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Service-Lifecycle-Management (SLM)-Lösungen, und Trillium Digital Services, ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im digitalen Bereich, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um neue Aftermarket-Wertschöpfungsmöglichkeiten für Hersteller weltweit zu erschließen. Durch die gemeinsame Vereinbarung wird Trillium offizieller Partner im kürzlich neu gestarteten Partnerprogramm von Syncron.

Trillium wird eine wichtige Rolle im wachsenden globalen Partnernetzwerk von Syncron spielen und seine jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Beratung, Bereitstellung und Systemintegration in die weltweit größten OEMs und Distributoren einbringen, um das Umsatzwachstum im Aftermarket zu steigern. Syncron baut sein Partner-Ökosystem rasch aus, um komplexen Herstellern und Distributoren von Anlagen in Branchen wie Automobil, Landwirtschaft, Bergbau und Bauwesen sowie Schwermaschinen und Industrieausrüstung schnellere, intelligentere und skalierbarere Aftermarket-Lösungen anzubieten. Syncron ist davon überzeugt, dass sich Kundennutzen an der Schnittstelle zwischen technologischen Fähigkeiten und Fachwissen erschließt, und freut sich, das Team von Trillium als einen seiner ersten strategischen Partner gewonnen zu haben. "Die Lösung von Syncron ermöglicht es OEMs, die Lebenszyklen ihrer Anlagen zu verlängern, die Transparenz in Wiederverwendungs- und Wiederaufbereitungszyklen zu erhalten und die Planung sowohl für Anlagen als auch für Ersatzteilbestände zu optimieren, während gleichzeitig die Preisstrategien maximiert werden", sagte Deborah Dull, Managing Director bei Trillium Digital Services. "Durch die bessere Nutzung vorhandener Ressourcen können Hersteller ihre Materialkosten erheblich senken und ihr Risiko von Lieferkettenunterbrechungen minimieren, sei es durch Zölle, geopolitische Spannungen oder andere operative Risiken."

"Partner wie Trillium spielen eine entscheidende Rolle dabei, uns zu helfen, Aftermarket-Kunden besser zu bedienen und Herstellern auf der ganzen Welt einen Mehrwert zu bieten", sagte Rob Joseph, VP of Partnerships bei Syncron. "Unser Partnernetzwerk ermöglicht es uns, schneller auf Marktbedürfnisse zu reagieren, branchenführende Lösungen zu entwickeln und auf die globalen wirtschaftlichen Kräfte und den Marktdruck zu reagieren, denen unsere Kunden ausgesetzt sind, darunter längere Lebenszyklen von Geräten, Komplikationen in der Lieferkette und Zollunsicherheiten."

Trillium reiht sich in eine wachsende Liste von Systemintegratoren, Empfehlungspartnern und Value-Added Resellern (VAR) in Nordamerika und EMEA ein, die Syncron dabei unterstützen, den Wert für Hersteller weltweit zu steigern. Syncron plant, sein Partnernetzwerk bis Ende 2025 auf den asiatisch-pazifischen Raum auszuweiten.

"Da OEMs zunehmendem Druck durch geopolitische Umbrüche, Schwankungen in der Lieferkette und sich wandelnde Geschäftsmodelle ausgesetzt sind, benötigen sie Partner, die ihnen dabei helfen, die Technologien von morgen einzuführen und gleichzeitig ihre heutigen Abläufe zu optimieren", so Michael Ciatto, Managing Director bei Trillium Digital Services. "Wir arbeiten mit Syncron zusammen, um Herstellern dabei zu helfen, ihre vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen, gleichzeitig ihre Dienstleistungen zu modernisieren, die Transparenz zu verbessern und messbaren Mehrwert über den gesamten Aftermarket-Lebenszyklus hinweg zu schaffen."

Weitere Informationen zum Syncron Partner Network finden Sie unter www.syncron.com/partners. Weitere Informationen zu Trillium Digital Services finden Sie unter www.trillium.digital.

Über Trillium Digital Services

Trillium Digital Services ist ein globales Beratungs- und Technologieunternehmen, das Kunden dabei unterstützt, mit den Technologien von morgen ihr Geschäft von heute aufzubauen. Von der Backend-Infrastruktur bis zum Frontline-Betrieb entwirft und implementiert Trillium digitale Strategien für die Systemintegration, Prozessautomatisierung und KI-Ops im gesamten Unternehmen. Mit strategischer Beratung, Implementierung und spezialisiertem Personal unterstützen wir Teams auf ihrem Weg zur Transformation. Unsere Kunden benötigen neue Technologien und müssen gleichzeitig ihre bestehenden Systeme optimal nutzen, um die Mitarbeitererfahrung zu verbessern und gleichzeitig den Gewinn zu steigern. Was Trillium auszeichnet, ist sein Ökosystem von Technologieanbietern, das Kunden Zugang zu Lösungen bietet, die mit ihnen Schritt halten, während sie verantwortungsbewusstes Wachstum im neuen digitalen Paradigma vorantreiben. Trillium hat seinen Hauptsitz in Jacksonville, Florida, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Europa und Indien. Weitere Informationen finden Sie unter www.trillium.digital.

Über Syncron

Syncron unterstützt Hersteller und Händler dabei, von der neuen Dienstleistungswirtschaft zu profitieren, indem es die Kundenbindung erhöht und die Rentabilität des Aftermarkets optimiert. Die integrierte, skalierbare und hochmoderne Cloud-Plattform für das Service-Lifecycle-Management (SLM) von Syncron stellt Daten in den Mittelpunkt des Aftermarket-Geschäfts, um Synergien im Service zu erschließen, erhebliche Umsatzmöglichkeiten zu schaffen und Unternehmen dabei zu helfen, sich durch außergewöhnliche Aftermarket-Kundenerfahrungen zu differenzieren. Die weltweit führenden Marken vertrauen Syncron und machen das Unternehmen zum größten in Privatbesitz befindlichen globalen Marktführer für intelligente SLM-SaaS-Lösungen. Weitere Informationen finden Sie unter syncron.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250722722055/de/

Contacts:

Pressekontakt

Justine Duncan

justine.duncan@syncron.com