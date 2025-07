© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nati Harnik

Über viele Wochen ist die Aktie von Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway gegen den Gesamtmarkttrend gefallen. Das könnte sich jetzt ändern! Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Berkshire Hathaway Anlegerinnen und Anleger von Berkshire Hathaway hatten in den vergangenen Wochen das Nachsehen. Preschten die Anteile von Warren Buffetts Holdinggesellschaft, um nicht zu sagen: sein Lebenswerk, im ersten Quartal noch nach vorne und gaben gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 den Ton an, fiel die Aktie in der Gunst der Investoren, nachdem der Altmeister seinen Abgang zum Jahresende verkündet hatte. Zwar genießt Nachfolger Greg Abel das volle Vertrauen von Buffett, …