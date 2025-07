The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.07.2025



ISIN Name

CA35089X1078 FOUR NINES GOLD INC. CL.A

CA45074U1093 IBERAMERICAN LITHIUM CORP

CA45790B1040 INNERGEX RENEWABLE ENERGY

LU1859445063 BNPPE.-F.E./N.D.E.QDDEOH

US3116421021 FARO TECHS INC. DL-,001

XS2649696890 CIRSA FIN.IN 23/28 FLR





