© Foto: sittinan / stock.adobe.com

Europäische Small-Cap-Aktien haben in diesem Jahr eine starke Performance hingelegt - und stehen laut einer führenden Strategin von Goldman Sachs vor einer weiteren Erfolgswelle.Im Interview mit CNBC erklärt Sharon Bell am Donnerstag, dass ein schwacher US-Dollar und die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung in den USA Nebenwerten in Europa "zusätzlichen Rückenwind" verleihen. "Europäische Small Caps haben in diesem Jahr überdurchschnittlich gut abgeschnitten - ganz im Gegensatz zu den USA, wo es vor allem die Mega-Caps waren, die überzeugt haben", sagt sie. [spotify]1iAcKr4y5dJ0L7qmRGLrhQ[/spotify] "Kleinere Unternehmen sind oft stärker auf den Binnenmarkt fokussiert und erzielen ihre …