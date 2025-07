DJ US-ZOLL-BLOG/USA und Philippinen einigen sich auf Handelsabkommen

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

USA und Philippinen einigen sich auf Handelsabkommen

Die USA und die Philippinen haben sich laut US-Präsident Donald Trump auf einen Handelspakt verständigt. Auf Truth Social schrieb Trump, dass die USA philippinische Importe im Rahmen des Abkommens mit einem Zoll von 19 Prozent belegen werden. Im Gegenzug würden die US-Exporte in die Philippinen "zollfrei" sein. Außerdem würden die beiden Nationen militärisch zusammenarbeiten. Der Zollsatz von 19 Prozent ist etwas niedriger als die 20 Prozent, die Trump zuletzt angedroht hatte, aber höher als die 17 Prozent, die er für die Philippinen während seiner Zollankündigung am 2. April genannt hatte. Das Weiße Haus gab keine weiteren Einzelheiten der Vereinbarung bekannt.

Bessent: USA wollen Handelsfrieden mit China verlängern

US-Finanzminister Scott Bessent wird sich nach eigenen Angaben bald mit hochrangigen chinesischen Beamten treffen, um den Handelsfrieden zwischen den beiden Ländern zu verlängern. "Das Abkommen mit China läuft am 12. August aus, und ich werde am Montag und Dienstag mit meinen chinesischen Amtskollegen in Stockholm sein. Und wir werden dann wahrscheinlich eine Verlängerung ausarbeiten", sagte Bessent am Dienstag auf Fox Business. "Wir werden über viele andere Dinge sprechen, die unsere Länder gemeinsam tun können", fügte er hinzu und verwies auf Themen wie die Exporte von Industrieerzeugnissen aus China und Pekings Ölkäufe aus Russland und dem Iran.

Weißes Haus: Vor dem 1. August weitere Zollbriefe möglich

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump könnte vor Anfang August weitere Zollbriefe versenden oder neue Handelsabkommen abschließen, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Zu diesem Zeitpunkt läuft die Aussetzung der sogenannten Gegenzölle von Trump aus. Trump hat in diesem Monat bereits Briefe an mehr als zwei Dutzend Handelspartner verschickt, in denen er die Zollsätze darlegt, mit denen sie rechnen müssen. Kürzlich erklärte er, dass er Vereinbarungen mit Indonesien und Vietnam getroffen habe. Viele Länder arbeiten noch daran, vor Ende des Monats Handelsabkommen zu schließen, obwohl einige, darunter die Europäische Union, Pläne für den Fall vorbereiten, dass keine Einigung erzielt werden kann. "Es könnte vor dem 1. August noch weitere Schreiben geben", sagte Leavitt. "Es könnte noch weitere Handelsankündigungen geben."

