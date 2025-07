Am Mittwoch ist es so weit: Als erstes Unternehmen der "Magnificent Seven" gewährt Alphabet nach US-Börsenschluss Einblick in seine Q2-Zahlen. Die Erwartungen an die Google-Mutter sind hoch - die Aktie performte zuletzt gut. Das erwarten die Experten, hier liegen Chancen und Gefahren.Analysten erwarten im zweiten Quartal einem Gewinnsprung von 15 Prozent auf 2,18 Dollar je Aktie. Der Umsatz dürfte bei von knapp 94 Milliarden Dollar liegen.Goldman Sachs sieht in Alphabet "eine der überzeugendsten ...

