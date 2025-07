Vergessen Sie die Kiss-Cam, "Snorter Cam" erzielt über 2,25 Mio. USD

Hinter den 2,25 Mio. USD von Snorter verbirgt sich kein Skandal, sondern ein Projekt, welches weiß, wie man Memecoin mit einem hohen Beta aufspürt, wenn die Altcoin-Saison an Momentum gewinnt.

Vielen sind die Szenen der sogenannten Kiss-Cam bekannt, welche im Stadion den betrügenden Geschäftsführer entlarven. Bei Snorter ist es hingegen die "Snort-Cam", welche beim Aufspüren der Memecoins mit dem besten Potenzial helfen soll - und alles ohne Drama.

Der neue Handelsroboter basiert auf dem Telegram-Messenger und der Solana-Blockchain. Er soll die bisherigen Konkurrenten wie Banana Gun, Maestro und Trojan mit seinem überzeugenden Angebot künftig herausfordern und in den Schatten stellen.

Mithilfe der eingeworbenen Mittel kann sich der Coin noch besser entwickeln sowie Memecoin-Kursausbrüche mit Präzisionsgeschwindigkeit aufspüren und Transaktionen ausführen.

Wer sich nun beeilt, erhält den SNORT-Coin noch für weniger als 17 Stunden für den aktuellen Preis in Höhe von 0,0989 USD. Dann wird er mit dem Anbruch der nächsten Vorverkaufsrunde erhöht.

Haben Sie Pepe zu Beginn verpasst? Snorter soll dies ändern!

Der Krypto-Markt konnte seine Marktkapitalisierung im zweiten Quartal um 24 % auf 3,5 Bio. USD steigern. Zurückzuführen war dies unter anderem auf den Optimismus der Anleger, nachdem der US-Präsident den Druck auf die Zölle etwas gelockert hatte.

Somit konnte auch Bitcoin wieder sein vorheriges Allzeithoch überwinden und somit einen Ansturm auf die digitalen Assets auslösen. Mittlerweile verlagert sich das Kapital zunehmend von dem voraus gelaufenen BTC zu den noch günstiger bewerteten Altcoins, wie es schon zuvor in anderen Zyklen beobachtet wurde.

In der vergangenen Handelswoche konnte Ethereum sogar Bitcoin abhängen, während die Memecoins wieder auf eine Bewertung in Höhe von 90 Mrd. USD zusteuerten. Dabei stieg über die vergangenen sieben Tage Floki um 44,62 %, Dogecoin um 33,67 %, Pudgy Penguins um 26,86 % und Wall Street Pepe um 23,13 %.

All dies deutet darauf hin, dass sich der Memetoken-Zyklus aus dem vergangenen Jahr noch einmal wiederholen könnte, als frühe Investments in unscheinbare Memecoins wie DogWifHat oder Pepe Generationengewinne erzielten. So konnte etwa ein Trader mit Pepe einen Betrag von nur 27 USD in 14 Mio. USD verwandeln.

The $27 $PEPE wallet is now worth $14,309,760



0.013 ETH to OVER 4,100 ETH pic.twitter.com/50E7AbUrNB - borovik (@3orovik) March 3, 2024

Um einen solch hohen Gewinn zu verbuchen, kommt es auf Timing und Glück an. Snorter wurde extra dafür entwickelt, um solche Art von Setups zu identifizieren und darauf zu reagieren. Beispielsweise wurde die Fast-Sniper-Funktion für das automatische Erkennen und Kaufen von neu gestarteten Memecoins implementiert.

Darüber hinaus beinhaltet Snorter noch einige weitere Komponenten, um den Alltag für Memetoken-Trader zu verbessern. Diese befinden sich derzeit in der Entwicklung und Optimierung, bevor sie veröffentlicht werden.

All dies macht Snorter zu einem einzigartigen Telegram-Trading-Tool, welches die Memecoin-Trader brauchen. Im Gegensatz zu Andy Byron zieht es sich jedoch nicht zurück, wenn die Dinge heiß laufen.

Krypto-Trading-Bot, der Memecoins vor parabolischen Anstiegen identifiziert

Das Team von Snorter Bot plant alle Funktionen für Trader zu implementieren, welche ihnen dabei helfen, häufigere und höhere Gewinne zu erzielen. Dabei setzt er vor allem bei der Geschwindigkeit an, welche er durch sein auf Solana aufbauendes Design erhält. Auf diese Weise kann er von einer niedrigen Latenz profitieren.

Mithilfe seiner eigenen Solana-Node und dem benutzerdefinierten privaten RPC-Zugang wird dieser Umstand sogar noch einmal verstärkt. Denn somit wird für eine dedizierte Verbindung zum Netzwerk gesorgt, welche den Datenverkehr unterbricht und Snorter einen vorrangigen Zugriff verschafft, bevor die meisten anderen Bots reagieren können.

Somit reagiert er auch bei den neuen Token-Listungen innerhalb von Millisekunden und kommt anderen zuvor, um höhere Renditen zu ermöglichen. Dabei beachtet er die direkte Netzwerkaktivität von Solana, inklusive der Erstellung von Liquiditätspools und Handelspaaren.

Ebenso zeichnet sich Snorter durch die niedrigsten Gebühren aus. Während die meisten Krypto-Trading-Bots 1 % oder mehr pro Transaktion verlangen, sind es bei ihm mit dem Halten des SNORT-Coins lediglich 0,85 %. Eine solche kleine Veränderung kann bei den sehr volatilen Memecoins jedoch stark zu Gewicht fallen.

Schnelle Trades bringen jedoch keinen Vorteil, wenn sie unsicher sind. Aus diesem Grunde wurden in Snorter ein MEV-Schutz und ein Honeypot-Scanner implementiert. Dies sind zwei Schutzmechanismen, welche die Anleger vor unnötigen Verlusten bewahren.

Für Anfänger und passive Investoren bietet Snorter auch eine Copy-Trading-Funktion, mit welcher sich Interessierte den erfolgreichsten Tradern anschließen können, indem sie deren Handelssignale mit Risikokontrolle kopieren.

All dies verdeutlicht, dass es sich bei Snorter nicht nur um ein Trading-Tool für Experten, sondern ebenso für jeden handelt, welcher intelligenter handeln möchte.

Snorter bietet in diesem Sommer eine große Chance

Snorter ist ein Altcoin, welcher sich kurz vor seinem großen Durchbruch befindet. Daher stellt er auch für Presale-Investoren eine besonders heiße Chance dar. Zudem vereint das Projekt den Humor und die Viralität der Memecoins, während es gleichzeitig über Trading-Wettbewerbe für einen Community-Aufbau sorgen will.

Dabei dient der SNORT-Coins als ein Utilitytoken innerhalb des eigenen Ökosystems. So lassen sich durch das Halten dieser die Handelsgebühren auf das niedrigste Niveau des Web3 senken. Gleichzeitig gewährt er seinen Inhaber eine dynamische Staking-Rendite, die aktuell bei 181 % pro Jahr liegt.

Bemerkenswert ist auch die dezentrale Governance von Snorter, welche das Projekt fairer und chancenreicher gestaltet, da es sich entsprechend der Vorstellungen der Nutzer entwickeln kann. So gewähren die Coins ihren Inhabern Stimmrechte bei den Umfragen über die künftige Ausrichtung des Projektes, wie Gebührenstruktur, Expansionspläne und Co.

Ebenfalls wird der SNORT-Coins für die Community-Anreize, die Eintrittsgelder der Tradingwettbewerbe und die Freischaltung von Upgrades für den Handelsroboter verwendet. Dies sind auch die Gründe, weshalb das Projekt gerade so viel Geld anzieht und bereits mehr als Banana Gun eingeworben hat. Daher ist es auch einer der heißesten Anwärter der Altcoins.

So nehmen Sie am Presale von Snorter teil

Käuflich ist der SNORT-Coin über die eigene Website mit den Kryptowährungen SOL, ETH, BNB, USDT und USDC sowie mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen, nachdem Sie mit der Website eine digitale Geldbörse verbunden haben.

Für ein optimales Kauferlebnis wird die Best Wallet empfohlen, da diese über einige einzigartige Features für Krypto-Presales verfügt, wie eine frühzeitige Berücksichtigung im Portfolio und praktische Schnellzugriffsfunktionen für das Staking und die Beanspruchung der Coins. Die Anwendung finden Sie im Google Play Store und im Apple App Store.

Vergessen Sie auch nicht, sich der Gemeinschaft von Snorter auf X und Instagram anzuschließen, wo Sie regelmäßig und zeitnah über die neuesten Entwicklungen des Projektes informiert werden.

