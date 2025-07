Anerkennung für die Transformation der medizinischen Entscheidungsfindung in Echtzeit durch präzise Datenvisualisierung

LONDON, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SciChart, der weltweit führende Anbieter von leistungsstarker Software für Diagramme und Datenvisualisierung, ist bei den 2025 National Technology Awards - einer der renommiertesten Auszeichnungen für technologische Innovationen in Großbritannien - als Healthcare Tech of the Year ausgezeichnet worden.

Die Auszeichnungen werden jährlich von National Technology News verliehen und würdigen bahnbrechende Beiträge in den Bereichen KI, Gesundheitstechnologie, Fintech, Cybersicherheit und mehr. SciChart wurde aus einem wettbewerbsintensiven Feld von Medizintechnik-Innovatoren ausgewählt, da es eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung von klinischen Entscheidungen in Echtzeit in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen des Gesundheitswesens spielt - von der Neurorehabilitation und chirurgischen Plattformen bis hin zu groß angelegten Telemedizin-Implementierungen.

"Diese Auszeichnung würdigt eine stille, aber wirkungsvolle Revolution", so Andrew Burnett-Thompson, CEO und Gründer von SciChart. "Medizintechnik ist nur so nützlich wie die Entscheidungen, die sie ermöglicht. Mit SciChart unterstützen wir Ärzte und Forscher weltweit dabei, schnellere, sicherere und intelligentere Entscheidungen zu treffen - wenn jede Sekunde zählt."

Gestaltung der Zukunft der datengesteuerten Gesundheitsversorgung

In einer Zeit, in der Präzision und Geschwindigkeit von entscheidender Bedeutung sind, definiert SciChart die Möglichkeiten für medizinische Schnittstellen neu und treibt Innovationen vom Operationssaal über Rehabilitationslabore bis hin zu Dashboards für die Intensivpflege voran.

Wiedererlangung von Fähigkeiten für Patienten mit motorischen Einschränkungen in Echtzeit

In fortgeschrittenen Studien zur Neurorehabilitation ermöglichte SciChart die Echtzeit-Visualisierung von Muskelaktivität, kinematischen Bewegungen und neuronaler Stimulation - alles über eine einzige Schnittstelle. Dadurch konnten Ärzte die Stimulation dynamisch an die Bewegungen der Patienten anpassen, was dazu beitrug, dass die Patienten innerhalb weniger Tage ihre willkürlichen Bewegungen wiedererlangten.

Fortschrittliche Bildgebung und Diagnostik

Für hochmoderne klinische Anwendungen wie ultraschnelle Laserdaten und Fluoreszenzaufnahmen hat SciChart die Rendering-Verzögerungen von 20 Minuten auf unter 2 Sekunden reduziert. Diese beispiellose Geschwindigkeit ermöglicht es Chirurgen, anhand von Live-Feedback und KI-generierten Signalanalysen sofort intraoperative Entscheidungen zu treffen.

"SciChart hat uns die Geschwindigkeit und Leistung geboten, die wir für die Verarbeitung komplexer, hochauflösender medizinischer Daten benötigen - etwas, das unsere bisherigen Tools nicht leisten konnten." - Head of Innovation, Unternehmen für chirurgische Technologie

Skalierbare Telemedizin für über 5.000 Patienten

Einer der weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik hat SciChart für die Echtzeit-Patientenüberwachung in 25 Krankenhäusern implementiert. Dadurch können Ärzte schneller auf kritische Ereignisse reagieren und die Versorgung von über 5.000 Patienten täglich verbessern. Mithilfe benutzerdefinierter Dashboards konnten Ärzte Anomalien sofort erkennen, während optimierte Arbeitsabläufe die betriebliche Effizienz in den gesamten Krankenhausnetzwerken verbesserten.

Ermöglichung der Schnittstelle zwischen KI und Ausführung

Da KI die Diagnostik und Intervention neu gestaltet, entsteht eine neue Herausforderung: Erkenntnisse müssen in Echtzeit, klar und zuverlässig bereitgestellt werden. SciChart bietet eine leistungsstarke Visualisierungsschicht, die die Lücke zwischen algorithmischen Ergebnissen und klinischen Maßnahmen schließt und so datenreiche Live-Benutzeroberflächen in den Bereichen Chirurgie, Diagnostik und Fernversorgung ermöglicht.

Im Gegensatz zu generischen Diagrammbibliotheken wurde SciChart speziell für anspruchsvolle medizinische Echtzeitanwendungen entwickelt und wandelt abstrakte Daten nahtlos in klinisch verwertbare Erkenntnisse um. Von Live-Kinematik-Visualisierungen bis hin zu Fluoreszenzüberlagerungen - SciChart ist der unsichtbare Motor hinter der nächsten Generation der Gesundheitstechnologie.

